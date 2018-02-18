В Казахстане закрыто 47 подпольных алкогольных цехов

В 2017 году в Казахстане выявлено более 200 правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя. Большая часть нелегальных цехов находилась в Алматы и Алматинской области.

По данным министерства финансов РК большая часть преступлений, связанных с незаконным производством алкогольной продукции была раскрыта.

«В 2017 году в сфере незаконного оборота алкогольной продукции было выявлено 217 правонарушений, в 173 случаях преступления были раскрыты. В сравнении с 2016 годом наблюдается рост выявленных преступлений и контрафактной продукции. В связи с поручением Главы государства в октябре 2017 года была проведена обширная проверка в этой сфере, что положительно повлияло на ситуацию. Проделанная работа повлияла и на поступления в бюджет от акцизов, общая сумма поступлений выросла на 30% в сравнении с 2016 годом и составила 41 млрд тенге (в 2016 - 29 млрд тенге)», - сообщили в ведомстве.

В рамках этой работы прекращена деятельность 47 подпольных цехов по изготовлению алкогольной продукции. Их основная доля приходится на город Алматы (13) и Алматинскую область (11). «Из теневого оборота было изъято 8 млн 698 тыс бутылок алкоголя, 3 457 тыс 752 фальшивых акцизных марок и 345 867 литров спирта», - уточнили в Минфине.

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