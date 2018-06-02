В Петропавловске через суд закрыт бетонный завод

Три года жители близлежащих домов вынуждены были круглые сутки дышать цементной пылью с завода, расположенного всего в 45 метрах от жилья.

В Петропавловске экологи через суд закрыли завод по производству бетона, отравляющий горожан цементной пылью. Жильцы двухэтажного дома по адресу улица Базарбаева, 2 и еще четырех двухэтажных и одного пятиэтажного домов три года дышали цементной пылью от предприятия по производству бетона, расположенного через дорогу от них. Все это время соседи обращались за помощью в различные инстанции. Но предприятие продолжало работать в прежнем режиме, пока за жителей не вступился департамент экологии по Северо-Казахстанской области.

Жильцы рассказывают, что их микрорайон всегда был тихим и чистым, пока в 2015 году здесь не начало работать предприятие ТОО "Ударник СК". По словам жильцов, мало того, что неудобство доставлял постоянный шум на предприятии, так к тому же каждый раз, когда в бетонно-смесительную установку загружали цемент, на всю округу поднималась цементная пыль.

По словам заместителя руководителя департамента экологии по СКО Азамата Бектасова, руководство предприятия избегало представителей ведомства. В итоге срок проверки истек, однако департамент на этом не остановился. Экологи направили запрос в управление природных ресурсов и регулирования природопользования СКО, которые занимаются выдачей разрешений на эмиссию в окружающую среду. Оказалось, что предприятие работало, не имея разрешительных документов. Экологам удалось добиться через суд приостановления работы завода. Однако, не успели жильцы вдохнуть чистого воздуха, руководство предприятия, получив необходимые документы, снова запустило установку.

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"Очередное письменное обращение поступило к нам в ноябре 2017 года. На основании него в отношении ТОО "Ударник СК" нами была проведена внеплановая тематическая проверка. Согласно заключению государственной экологической экспертизы, выданному предприятию управлением природных ресурсов и регулирования природопользователей СКО, размер санитарно-защитной зоны предприятия должен составлять 45 метров. Нашими специалистами в присутствии начальника бетонно-смесительной установки были проведены замеры расстояния от нее до ближайшего жилого дома. По факту расстояние от БСУ до дома составило всего 31,6 метра. Таким образом, было установлено, что размеры санитарно-защитной зоны не соответствуют требованиям, указанным в заключении государственной экологической экспертизы, — проинформировал Азамат Бектасов.

За невыполнение требований на предприятие был наложен административный штраф в размере 30 месячных расчетных показателей (1 МРП – 2 тысячи 405 тенге). Кроме того, департамент экологии подал исковое заявление в суд для признания недействительным заключения государственной экологической экспертизы и лишения ТОО "Ударник СК" разрешения на эмиссию в окружающую среду.

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Экологи утверждают, что расстояние до ближайших домов должно быть в разы больше даже заявленных 45 метров. Они ссылаются на "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов" от 20 марта 2015 года, где прописано, что санитарно-защитная зона для проектируемых, реконструируемых и действующих объектов должна составлять не менее 100 метров.

"Размеры санитарно-защитной зоны могут быть меньше 100 метров, однако для этого необходимо выполнить некоторые условий. Систематическими измерениями в течение трех лет до получения государственной экологической экспертизы должно подтверждаться, что предприятие не наносит вреда для окружающей среды", — объяснил эколог. В результате специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области удовлетворил иск департамента экологии по СКО. Судом было принято решение признать недействительным заключение государственной экологической экспертизы, выданное предприятию управлением природных ресурсов и регулирования природопользователей СКО, а также лишить ТОО "Ударник СК" разрешения на эмиссию в окружающую среду.

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"Предприятие подало апелляционную жалобу, однако суд оставил решение без изменений. Решение суда огласили на прошлой неделе. Теперь предприятие не имеет право работать без разрешительных документов. Жалоб от жильцов ближайших домов в течение этой недели в департамент не поступало", — заключил Бектасов.