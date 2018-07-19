В шаге от Apple: Amazon может стать крупнейшей компанией мира

Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. быстро сокращает отрыв от Apple Inc. по капитализации и вскоре сможет побороться с ней за звание крупнейшей компании мира, сейчас компании разделяет $47 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе торгов в среду стоимость Amazon впервые за 21 год компании на рынке акций превысила $900 млрд. Акции Amazon.com подорожали до $1 858,88, что ненадолго обеспечило компании капитализацию в $902 млрд, на новостях о реализации товаров на более чем $100 млн в день ежегодной распродажи Prime Day.

Отметим, что Apple продолжает занимать первую строчку с капитализацией в $941 млрд.

За последние 12 месяцев акции Apple подорожали на 26,7%, Amazon - на 79,2%. Сближение стоимости компаний резко ускорилось в текущем году, особенно с конца марта, когда Amazon обогнала Alphabet и заняла второе место по капитализации.

Ранее на этой неделе основатель и CEO интернет-ритейлера Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории. Его состояние превысило $150 млрд. Предыдущий рекорд принадлежал основателю Microsoft Биллу Гейтсу - в 1990 году он владел $100 млрд, что в текущих ценах означает $149 млрд.

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Безосу осталось покорить еще один рекорд - по соотношению личного состояния и ВВП США. Отмечается, что богатство Джона Рокфеллера, первого долларового миллиардера в мире, в начале 20-го века составляло около 2% американского ВВП. Для того чтобы сравняться с ним, главе Amazon нужно иметь на счету порядка $350 млрд.

Фото: Reuters