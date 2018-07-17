В связи с санкциями «АрселорМиттал Темиртау» приостанавливает поставки горячего проката в Иран

В связи с вводом США антииранских санкций АО «АрселорМиттал Темиртау» останавливает поставки горячего проката в Иран, сообщает пресс-служба компании.

«Поставки не будут осуществляться до отмены санкций. То есть, это временная приостановка поставок», - отметила пресс-служба.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД по ядерной программе Тегерана и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики.

США планируют восстановить санкции против Ирана в два этапа: с 4 августа и с 6 ноября. Летний этап затронет автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами, осенний будет касаться преимущественно топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского ЦБ.

Справка:

АО «АрселорМиттал Темиртау» входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. В состав АО входят меткомбинат и восемь угольных шахт в Карагандинской области, четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

Акции Netflix упали на 14% из-за плохих показателей по итогам II квартала