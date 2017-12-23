В ВКО возобновят производство редких металлов ниобия, молибдена, вольфрама

Иртышский химико-металлургический завод запустят на производственную мощность после реконструкции, которую проведет новый инвестор, сообщает пресс-служба АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В декабре 2017 года Фонд реализовал сделку купли-продажи имущества Иртышского химико-металлургического завода (ИХМЗ). Покупателем выступило ТОО «Завод редких земельных металлов». Стоимость сделки, осуществленной единовременным платежом, составила 433 млн 260 тысяч тенге.

В настоящее время завод, находящийся на консервации, нуждается в реконструкции и модернизации. Инвестором будет произведено усовершенствование производства с реконструкцией отдельных участков, а также организация процесса глубокой переработки редких металлов - ниобия, тантала, молибдена, вольфрама, циркония. Кроме того, компанией «Завод редких земельных металлов» планируется расширить номенклатуру товарной продукции и выйти на международный рынок высоких технологий.

Проектная мощность ИХМЗ предполагает выпуск ниобия металлического в слитках – до 150 тонн/год; феррониобия – до 645 тонн/год. Количество восстановленных рабочих мест на вновь запущенном заводе составит 430 человек.

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Иртышский химико-металлургический завод – базовое и единственное в Казахстане предприятие по производству ниобия, тантала, неодима, празеодима, самария, гадолиния, церия и т.д.