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Вице-министр национальной экономики объяснил долгое рассмотрение решения покупки Kcell

04.06.2018 17:00   951   0

Вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин объяснил, почему рассмотрение решения о покупке доли мобильного оператора Kcell идет долго, передает МИА «Казинформ».

«Kcell занимает большую часть рынка - 35%. И собственник изъявил желание его продать. Казахтелеком - один из претендентов на покупку Kcell. Ходатайство об экономической концентрации находится в антимонопольном органе на рассмотрении достаточно долго. Почему долго? Потому что один раз оно было возвращено. Поскольку не были представлены необходимые для анализа документы. Сейчас они представлены, ходатайство возобновлено. Действительно происходит экономическая концентрация», - отметил Серик Жумангарин

По его словам, в случае если антимонопольный орган даст согласие, то порядка 67% рынка сотовой связи будет консолидировано. Вице-министр подчеркнул, что в этом есть и отрицательные, и положительные моменты. 

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«Отрицательные моменты - возможность повышения цен, создание каких-то технических административных барьеров третьему участнику рынка, компаниям, которые занимаются интерконнектом и так далее. Положительные - в мире, в экономической теории существуют различные подходы. Немецкие экономисты говорят, что у монополии есть техническое преимущество по внедрению стандартов 4G, 5G и так далее», - пояснил он.

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«Кто-то говорит, что экономическая концентрация неизбежно приведёт к ухудшению условия предоставления сервиса для потребителей. В этом плане мы, как антимонопольный орган, достаточно скрупулезно и дотошно анализируем все нюансы. Мы считаем плюсы и минусы этой экономической концентрации. Поэтому вопрос очень непростой, мы советуемся и с прочими игроками рынка. Несколько совещаний я лично проводил, на который был и Beeline приглашён. Выслушивали их требования. Они касаются большого спектра вопросов. Волокиты здесь никакой нет. Нам необходимо принять взвешенное, четкое решение, чтобы, в первую очередь, не пострадало население нашей страны», - добавил вице-министр. 

Ранее сообщалось, что комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана продлил срок рассмотрения заявки Казахтелекома о покупке 75% акций Kcell. Депутат мажилиса парламента РК Майра Айсина призвала к вопросу покупки Казахтелекомом 75% акций Kcell подходить, в первую очередь, с позиции потребителя. 

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