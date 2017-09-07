Вице-председатель ФРС ушел в оставку

Заместитель главы ФРС Стенли Фишер объявил о внезапном уходе в отставку.

Срок полномочий Стенли Фишера должен был истечь 12 июня 2018 года. При этом чиновник должен был входить в состав совета управляющих ФРС до 31 января 2020 г., пишут Вести Экономика.

В своем решении уйти вице-председатель упомянул президента США. В письме Дональду Трампу он заявил о том, что покинет свой пост 13 октября 2017 г., сообщив, что уходит "по личным обстоятельствам".

Стэнли Фишер вошел в состав совета управляющих ФРС 28 мая 2014 года. До этого он в период с 2005 по 2013 гг. являлся президентом Банка Израиля. В период с 2002 по 2005 гг. занимал пост вице-председателя банка Citigroup.

Срок полномочий председателя ФРС США Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 г. Ряд экспертов отметили, что с учетом этого, а также отставки Стэнли Фишера, в Федеральном комитете по открытому рынку (FOMC) ФРС США, принимающем решения по монетарной политике, останется 5 свободных позициий из 12, на которые в дальнейшем президент США Дональд Трамп должен будет назначить новых чиновников.