Виновных в провале асфальта в Алматы оштрафуют почти на 1 млн тенге

Подрядную организацию, допустившую нарушение строительных норм при восстановлении дорожного покрытия, повлекшее просадку грунта после завершения возведения водопровода на улице Аскарова в Алматы оштрафуют почти на 907 600 тенге, сообщает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.

«На основании обращения акимата Наурызбайского района города Алматы, Управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы в отношении подрядной организации ТОО «Титан-Север» была открыта проверка по факту просадки асфальтобетонного покрытия дорожного полотна в местах строительства водовода по улице Аскарова западнее улицы Саина. По результатам проверки в отношении указанной подрядной организации будет оформлен административный протокол по ст.312 ч.1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа в размере 400 МРП (907 600 тенге)», – сообщили городском управлении ГАСК.

В городском управлении отметили, что по закону, внеплановая проверка зарегистрирована в управлении Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК по городу Алматы.

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Как сообщается, административные меры будут приняты и к эксперту, который контролировал соблюдение технологии во время строительства указанных инженерных сетей.

«В отношении эксперта технического надзора ТОО «Архсервис-Саулет» будет оформлен административный протокол по ст.317 ч.3 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», с наложением штрафа в размере 200 МРП (453 800 тенге) и приостановлением действия аттестата эксперта на право ведения технического надзора сроком на 6 месяцев», – отметили в надзорном органе УГАСК.

Представитель архитектурно-строительного госконтроля добавил, что сейчас в рамках мониторинга возведенных в Алматы новых инженерных сетей выявляются аналогичные случаи нарушения строительных норм с привлечением виновных к адмответственности.

«Новый водовод по улице Аскарова еще не введен в эксплуатацию, и акт приемки будет подписан только после завершения всех строительных работ», - рассказали в управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

Стоит отметить, согласно условиям договоров на строительство инженерных сетей в Алматы между заказчиком (УЭКХ) и подрядными организациями, гарантийный срок, в течение которого частные строители обязаны за свой счет обеспечивать нормальное функционирование объекта, составляет 2 года.

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По всем фактам повреждения автомобилей из-за провалов асфальта, если это вызвано несоблюдением технологии восстановления дорпокрытия, владельцы транспорта правомочны взыскать суммы причиненного ущерба с конкретных стройподрядчиков в установленном законом порядке.

Как сообщалось ранее, после восстановления дорожного покрытия на улице Аскарова, где недавно было завершено строительство трассы водовода от водопроводной площадки ГНТК-1 до водопроводной площадки ГНТК-2, во время выпавших осадков в нескольких местах просел грунт, повлекший ДТП.