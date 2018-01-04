Владимир Путин продлил ограничения на перевозки из Украины через Казахстан

Глава России Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2018 года запрета на перевозки определенных товаров с Украины в Казахстан и Кыргизстан через территорию РФ, следует из опубликованного на портале правовой информации документа, пишет РИА Новости.

«Внести в указ президента РФ от 1 января 2016 г. № 1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Казахстана или Кыргызстана через территорию России» (Собрание законодательства РФ, 2016, № 1, ст. 215; № 27, ст. 4466) изменение, заменив в пункте 4 слова «до 31 декабря 2017 года» словами «до 30 июня 2018 года», - говорится в документе.

Напомним, с 1 января 2016 года Россия ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в «санкционный» перечень.

Согласно указу российского лидера, с 1 июля 2016 года, этот запрет был расширен в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Кыргизию через территорию России. Киев после этого обвинил Россию в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.

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