Во Франции начали расследование против компании Apple

Во Франции прокуратура начала расследование против компании Apple в связи с умышленным замедлением скорости работы некоторых моделей смартфонов iPhone.
Компания Apple подозревается в намеренном сокращении срока работы своей продукции, что по французским законам является наказуемым деянием.
Расследование было начато после обращения в парижское надзорное ведомство ассоциации под названием «Стоп запланированному старению».
Компании грозит крупный штраф в размере до 5% годового оборота, однако дело необязательно будет доведено до суда.
Напомним, в декабре Apple публично извинилась перед своими потребителями за то, что замедлила работу устаревших моделей iPhone. Как объяснили в компании, это было сделано для того, чтобы компенсировать износ батареи.