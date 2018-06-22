YouTube вводит платную подписку на популярные каналы

Видеохостинг YouTube намерен ввести функцию Channel Memberships, которая позволит оформить платную подписку на каналы с количеством подписчиков более 100 тысяч, передает ТАСС.

Функция уже стала доступной для ограниченного числа пользователей, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании.

«Новая бизнес-модель имеет успех у ряда пользователей. Поэтому мы расширим действие функции Channel Memberships на каналы с более чем 100 тысяч подписчиков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписка будет стоить $4,99 в месяц. Оформившие ее получат доступ к дополнительному контенту популярный каналов YouTube, эксклюзивным прямым трансляциям и новому набору смайликов Emoji.

Справка:

YouTube - видеохостинговая компания, предоставляющая пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.

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