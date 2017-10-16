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За год число клиентов авиакомпаний РК выросло на 1 млн человек

16.10.2017 10:03   778   0

Активность пассажирских авиаперевозок в этом году резко увеличилась, несмотря на значительное повышение цен. За 9 месяцев текущего года казахстанские авиакомпании перевезли порядка 5,6 миллиона человек - это на 22%, или на 1 миллион человек больше, чем было перевезено за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году отечественная авиаотрасль испытывала спад потребительского спроса на свои услуги, численность перевезенных за январь-сентябрь 2016 года пассажиров сократилась на 1,3% по сравнению с уровнем годом ранее.

Существенный рост пассажирооборота в воздушных перевозках в этом году формируется на фоне продолжающегося удорожания стоимости таких услуг для местных потребителей. С начала года по сентябрь тарифы на авиаперелеты в РК выросли на 13,9%.

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Следует отметить, что в прошлом году на фоне резкого ослабления национальной валюты тарифы на авиаперелеты также существенно выросли, и под влиянием этого факта казахстанцы ограничили себя в поездках воздушным путем. Стоимость перелета за январь-сентябрь 2016 года подорожала на 11,8%. При этом снижение уровня пассажирооборота в прошлом году не сказалось на доходах - напротив, выручка от перевозок пассажиров увеличилась на 33,9% и составила 173,3 миллиарда тенге.

Компания Tesla уволила несколько сотен сотрудников

В этом году фактор цены заметно ослабил свой психологический эффект для розничных потребителей, спрос на рынке увеличивается и авиаперевозчики фиксируют соответствующее увеличение доходов.

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На фоне роста активности пассажироперевозок воздушным транспортом соответствующие доходы казахстанских авиакомпаний за январь-сентябрь текущего года сложились в сумме 216,9 миллиарда тенге. Это на 25,2% больше суммы выручки за перевозку пассажиров за аналогичный период прошлого года.

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премьер-министр Казахстана
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