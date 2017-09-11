Жанат Курманов избран членом совета директоров РА РФЦА

АО «Рейтинговое агентство Регионального Финансового Центра города Алматы» (далее – РА РФЦА) сообщает об избрании Жаната Курманова членом совета директоров.

8 сентября 2017 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров РА РФЦА, на котором было принято решение об избрании Курманова Жаната Бостановича членом совета директоров РА РФЦА. На этом посту г-н Курманов сменил Хаджиеву Марию Жамаловну, являвшуюся членом совета директоров РА РФЦА с мая 2016 года.

Г-н Курманов окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1985) и Московский институт экономики, менеджмента и права (1996) по специальности «Экономист» и является кандидатом физико-математических наук. Ранее занимал ряд ключевых должностей в различных финансовых организациях Республики Казахстан. В настоящее время является директором департамента регулирования небанковских финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан и председателем совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа».

«Уверен, что избрание столь компетентного и опытного финансиста как Жанат Бостанович членом совета директоров повысит эффективность Агентства, и позволит создать условия для расширения практики применения национальных рейтингов в Казахстане», - подчеркнул председатель совета директоров РА РФЦА Чингиз Канапьянов.

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Справка:

АО «Рейтинговое агентство РФЦА» – первое в Казахстане национальное рейтинговое агентство, специализирующееся на оказании услуг в области независимой оценки казахстанских компаний с присвоением корпоративного кредитного рейтинга, рейтинга корпоративного управления, кредитного рейтинга облигаций, а также рейтинга кредитоспособности финансовых институтов. Агентство создано в ноябре 2007 года, основными акционерами являются Национальный Банк Республики Казахстан (57 %) и рейтинговое агентство Малайзии RAM Holding (15%).