Алма ТВ: Заочный арест председателя СД «Алма Телекомьюникейшенс Казахстан» – часть плана по отъему бизнеса

Попытки захвата бизнеса Алма-ТВ со стороны Специальной финансовой компании DSFK (ДСФК), которой были переданы активы Bank RBK, продолжаются. Частью этого плана со стороны ДФСК стало беспрецедентное давление на владельцев и менеджмент компании, сообщает “Алма Телекоммьюникейшенс Казахстан” в своем пресс-релизе.

Как сообщает компания, ранее был задержан бывший генеральный директор Алма-ТВ Жомарт Ертаев и нынешняя владелица компании Asset Invest, которой принадлежит 50% акций «Алма Телекоммьюникейшенс Казахстан», - Татьяна Пак. После неудачной попытки выкрасть Жомарта Ертаева в Казахстан с места задержания в России давление распространилось даже на его бывшую жену - на уходящей неделе решением суда заочно арестована Нургуль Ертаева.

Вчера, 21 июня 2018 года, суд вынес постановление в отношении председателя совета директоров «Алма Телекоммьюникейшенс Казахстан» Александра Пархоменко избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинения менеджмента и акционеров Алма-ТВ со стороны ДСФК по обязательствам Asset Invest изначально несостоятельны, так как все претензии базировались на требованиях ДСФК по кредиту, выданному Bank RBK компании Asset Invest, по факту кредит надлежащим образом обслуживался, и срок исполнения обязательств по возврату наступал в конце 2019 года (кредит был безосновательно досрочно истребован).

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«С начала прослеживается, что цели ДСФК не в возврате кредита, который мы неоднократно предлагали выкупить или реструктурировать, а в захвате собственности стоимостью 80 млрд тенге якобы в счет требований по кредиту размером чуть более 16 млрд тнг. Если бы ДСФК и Bank RBK хотели получить деньги по кредиту, они бы их уже получили, но отказ от выкупа или реструктуризации кредита однозначно говорит о том, что они не хотели получить 16 млрд кредитных денег, а хотят под этим предлогом захватить компанию стоимостью 80 млрд. Сейчас я перечислю документально подтвержденные факты, после которых не останется сомнений в целенаправленных действиях сотрудников ДСФК, Bank RBK и их «советчиков», - рассказал Пархоменко.

Ниже приводится полный текст обращения Александра Пархоменко.

«1. Я неоднократно встречался в конце 2017 и начале 2018 года с лицами, называвшими себя представителями акционеров Bank RBK, в частности с Романом Ильясовым и Торстеном Полом. Мы предлагали им несколько вариантов: реструктуризацию кредита Asset Invest перед Bank RBK или выкуп с помощью российских инвесторов. Мы направляли этим господам официальные письма с предложениями и приглашали на встречи с инвесторами. Однако ни разу мы не получили официальный ответ на наши предложения. Вместо ответа Роман Ильясов и Торстен Пол неоднократно угрожали мне и другим бывшим и нынешним сотрудникам Алма-ТВ уголовными делами и разрушением деловой репутации. Почему они отказывались от денег по кредиту?

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2. Поскольку представители ДСФК и Bank RBK не принимали предложения выкупить или реструктурировать кредит, я официально обратился в Антикоррупционное агентство РК с просьбой посодействовать договориться с Банком и ДСФК о выкупе или реструктуризации кредита. По нашей информации, на решения ответственного по этому вопросу Талгата Татубаева влиял Роман Ильясов (который не имеет отношения ни к Bank RBK, ни к ДФСК и проживает в Великобритании), он не просто присутствовал на совещаниях в Национальном бюро по противодействию коррупции, но фактически вел совещания и принимал решения от имени ведомства.

3. Следствием установлено, что кредитные средства, выданные Bank RBK компании Ordabasy Communications на покупку Алма-ТВ были перечислены на личный счет Динмухамеда Идрисова, но почему-то он не проходит ответчиком по делу. Наши предложения о выкупе кредита или его реструктуризации оставались без ответа. То есть истцов не интересует ни судьба выданных Bank RBK денег, ни их возврат. Следствие не приобщает к делу документы по ходатайству адвокатов моих коллег, а их приобщение полностью дискредитирует доводы обвинения. Это подтверждает версию, что целью беспрецедентного давления на нынешний и прошлый менеджмент Алма-ТВ, акционеров и членов их семей осуществляется с единственной целью - захват бизнеса «Алма Телекоммьюникейшенс Казахстан».

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4. Господам вымогателям, угрожавшим менеджерам и членам семей, было известно о возможном согласии акционеров даже отдать компанию под давлением и угрозами (эти разговоры неоднократно вел Роман Ильясов и Мади Мамбетов). События последних дней с усилением давления и преследованием даже членов семей менеджеров - явный индикатор желания отнять компанию (во всех других случаях мы бы получили согласие на выкуп кредита или его реструктуризацию).

Я официально заявляю, что готов сотрудничать в рамках международных процедур. К сожалению, я вынужден констатировать, что игнорирование фактов и документов следствием и судом говорит об использовании отдельных сотрудников системы юстиции как инструмента обогащения отдельных лиц. При продолжении этой тенденции я не вижу другого выхода, кроме как обратиться в международные судебные инстанции для рассмотрения дела по существу на основании фактов и документов, а не корыстных интересов отдельных граждан.

Вымогатели - Ильясов, Пол, Мамбетов и их отдельные пособники в погонах перешли границы всех моральных норм - никогда уважающие себя люди не воевали с женщинами и детьми, в нашем же случае давление с целью отъема бизнеса коснулось двух женщин, никак не причастных к событиям вокруг выдачи кредита в 2014 году, - Татьяна Пак сейчас помещена в следственый изолятор, а Нургуль Ертаева заочно арестована. При этих условиях мы не можем сидеть сложа руки и будем привлекать международные организации и судебные инстанции, чтобы остановить беспредел вымогателей, «взявших в заложники» женщин и оставивших детей без матери».

Компания «Алма Телекоммьюникейшенс Казахстан» (Алма-ТВ) готова по запросу предоставить документы, упомянутые председателем совета директоров Александром Пархоменко, для информирования СМИ и общественности. Решение суда о выборе меры пресечения будет обжаловаться, так как Александр Пархоменко никогда не скрывался, проживает и работает в России с 2016 года, состоял на консульском учете в посольстве РК, адрес его проживания был известен и по этому адресу никаких повесток не поступало. Более того, он готов сотрудничать в рамках международных процедур.