Валюта нал
USD 332.80 334.00
RUB 5.74 5.77
EUR 399.98 401.90
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

55,1 млн тонн нефти отгружено в 2017 году на Морском терминале КТК

10.01.2018 16:21   1095   0

Рекордно высокими производственными показателями КТК завершил 2017 год: через трубопроводную систему Тенгиз – Новороссийск на экспорт направлено 55,1 млн тонн, сообщает пресс-служба КТК.

Как отмечается в сообщении, объемы годовой отгрузки за 2017 год на 10,8 млн тонн превысили показатели, достигнутые в 2016 году. Тогда на Морском терминале КТК было отгружено 44,3 млн тонн нефти.

Отметим, в конце 2017 года КТК существенно нарастил объемы отгрузки на Морском терминале. Так, в ноябре на экспорт отгружено нефти брутто 5 001 341 тонн (39 621 126 баррелей).   В декабре последовал новый месячный рекорд – 5 196 229 тонн (41 103 227 баррелей).

Как отмечается в сообщении, внушительный рост показателей основной деятельности КТК стал возможен благодаря реализованному консорциумом Проекту расширения мощностей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск. Только в 2017 году в эксплуатацию введены шесть новых НПС: А-НПС-4А и А-НПС-5А в Астраханской области, НПС-8 в Краснодарском крае, НПС-5 на Ставрополье, А-НПС-3А в Казахстане, а также НПС-2 в Калмыкии, которая успешно завершила стадию комплексных испытаний и была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. В конце декабря 2017 года Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) НПС-2 требованиям технических регламентов и проектной документации.

На 120% взлетели акции Kodak после информации о выпуске компанией собственной криптовалюты...
Американский производитель фотооборудования Kodak объявил о партнерстве с британской компанией WENN Digital для разработки собственной криптовалюты KO...

На 120% взлетели акции Kodak после информации о выпуске компанией собственной криптовалюты

Справочно:

Трубопроводная система КТК – инвестиционный проект в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1 511 км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК:

- Россия (представленная Транснефтью – 24% и КТК Компани – 7 %) – 31%;

- Казахстан (представленная Казмунайгазом – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) – 20,75%; 

- Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, 

- LUKARCO B.V. - 12,5%, 

- Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, 

- Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, 

- BG Overseas Holding Limited - 2%,Eni International N.A. N.V. - 2%

- Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы считаете какие события в 2018 году сильнее всего отразятся на экономике, политике и социальной жизни Казахстана?
  • 1. Выборы президента в России

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК

  • 5. Оздоровление банковской системы

  • 1. Выборы президента в России
    13

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана
    9

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    5

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    9

  • 5. Оздоровление банковской системы
    11

Цифра дня
18
млрд долларов США
просит Дональд Трамп у конгресса США на постройку стены от Мексики
Цитата дня
Такие "нововведения" (в каз. языке - ред.) иногда доходят до смешного. Например, "галамтор" ("Интернет"), "колтырауын" ("крокодил"), "кyй сандык" ("фортепиано") и таких примеров полно. Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное