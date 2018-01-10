55,1 млн тонн нефти отгружено в 2017 году на Морском терминале КТК

Рекордно высокими производственными показателями КТК завершил 2017 год: через трубопроводную систему Тенгиз – Новороссийск на экспорт направлено 55,1 млн тонн, сообщает пресс-служба КТК.

Как отмечается в сообщении, объемы годовой отгрузки за 2017 год на 10,8 млн тонн превысили показатели, достигнутые в 2016 году. Тогда на Морском терминале КТК было отгружено 44,3 млн тонн нефти.

Отметим, в конце 2017 года КТК существенно нарастил объемы отгрузки на Морском терминале. Так, в ноябре на экспорт отгружено нефти брутто 5 001 341 тонн (39 621 126 баррелей). В декабре последовал новый месячный рекорд – 5 196 229 тонн (41 103 227 баррелей).

Как отмечается в сообщении, внушительный рост показателей основной деятельности КТК стал возможен благодаря реализованному консорциумом Проекту расширения мощностей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск. Только в 2017 году в эксплуатацию введены шесть новых НПС: А-НПС-4А и А-НПС-5А в Астраханской области, НПС-8 в Краснодарском крае, НПС-5 на Ставрополье, А-НПС-3А в Казахстане, а также НПС-2 в Калмыкии, которая успешно завершила стадию комплексных испытаний и была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. В конце декабря 2017 года Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) НПС-2 требованиям технических регламентов и проектной документации.

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Справочно:

Трубопроводная система КТК – инвестиционный проект в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1 511 км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК:

- Россия (представленная Транснефтью – 24% и КТК Компани – 7 %) – 31%;

- Казахстан (представленная Казмунайгазом – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) – 20,75%;

- Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%,

- LUKARCO B.V. - 12,5%,

- Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%,

- Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%,

- BG Overseas Holding Limited - 2%,Eni International N.A. N.V. - 2%

- Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.