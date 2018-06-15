Альберт Рау: «Качество и эффективность исполнения бюджета по-прежнему вызывает много вопросов депутатов»

Депутаты парламента в пятницу на совместном заседании утвердили отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2017 год.

«Качество и эффективность исполнения бюджета по-прежнему вызывает очень много вопросов депутатов. При том, что бюдет уточнялся дважды, неоднократно корректировался, все же 21 миллиард тенге остался неиспользованным», - констатировал депутат мажилиса Альберт Рау, выступая с докладом на совместном заседании.

Он также отметил, что в 2017 году наибольший объем нарушений установлен у субъектов квазигосударственного сектора республиканского подчинения - более 236 млрд тенге. «То есть 30% от общей суммы охваченных контролем средств использованы с нарушением законодательства. С такими показателями исполнения деятельность субъектов квазигоссектора результативной и эффективной не назовешь. Они не обеспечивают должный уровень экономического социального эффекта от вложенных в их уставной капитал средств», - заявил Рау.

Депутат сената Ерболат Мукаев, также выступая с содокладом от сената, отметил, что «сегодня необходимо взглянуть на бюджет критически, сквозь призму работы над ошибками и мероприятий по дальнейшему улучшению бюджетного процесса».

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«Следует отметить, что доход республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2017 году вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и составил 5 трлн тенге. Но при снижении доли налоговых поступлений в 2017 году до 50% в доходах бюджета значительно возросла доля трансфертов из Национального фонда (до 45,5 %). Сложившаяся ситуация напрямую указывает, что Правительство не имеет, как такового, видения в целом по оптимальной структуре доходой части бюджета и налоговых поступлений, и соответственно отсутствует концептуальный подход по реализации данного вопроса», - заявил депутат.

Также правительству «в рамках формирования среднесрочной политики необходимо продолжить меры по фискальной консолидации, направленные на снижение зависимости от нефтяных доходов».

«Для этого, прежде всего, необходимо развивать налоговый потенциал, стимулировать рост доходов от ненефтяного сектора», - подчеркнул сенатор.

Министр финансов Бахыт Султанов, представляя депутатам отчет, напомнил, что в 2017 году. рост экономики составил 4%. Устойчивому росту ВВП, за исключением внешних факторов, способствовал рост промышленности на 7,1% и сектора услуг на 2,7%. Поступления бюджета достигли 9,7 трлн тенге. Из них, 48% приходятся на трансферты.

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«Ваши замечания о зависимости доходной части бюджета по-прежнему от сырьевого сектора и трансфертов, привлекаемых из Национального фонда, а также о некоторых недостатках налогового администрирования уместны», - признал министр.

Расходная часть бюджета исполнена на 99,8%, средства освоены на 11 трлн 156 млрд тенге. «Все социальные обязательства выполнены», - подчеркнул Султанов.

Так, в отчетном году 5 млн 86 тыс. человек получили пенсии и пособия из бюджета. На это потрачено 1,9 трлн тенге. Средств на пособие по рождению ребенка было выделено 35,2 млрд тенге, которые выплачены 392,7 тыс. человекам. Обеспечены пособиями 539,6 тыс. детей из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет.

«При проведении анализа отчета было сказано о повторяющихся из года в год недостатках, допущенных при освоении средств бюджета. Предстоящая перед нами главная задача – это совместная работа с государственными органами по минимизации этих недостатков», - сказал Султанов.