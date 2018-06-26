Алмас Мадиев: «85% стартапов и 70% интернет-магазинов находятся в Алматы»

Об этом заместитель акима города Алматы Алмас Мадиев рассказал на открытии VI Алматинского бизнес-форума 2018 (АБФ). Он подчеркнул, что одним из драйверов экономики Алматы является торговля.

«На площадке нашего города наиболее активно развито малое и среднее предпринимательство, сегодня город является драйвером в этом направлении, и драйвером внутри малого и среднего бизнеса является именно торговля. Торговля занимает 33% от общего направления деятельности в нашем городе, поэтому здесь на этой площадке работает более 45 тысяч предприятий», - отметил он.

Замакима рассказал, что Алматы формирует уже более 50% оптовой торговли, помимо этого положительная динамика отмечена в области e-commerce. «Сегодня у нас идет поступательное развитие электронной торговли, и 70% интернет-магазинов, которые работают на площадке Казахстана, также зарегистрированы в городе Алматы», - добавил спикер.

Кроме этого, в городе сосредоточено более 85% стартаперов. «Это те проекты и предприниматели, которые развиваются на наших площадках как АКФ ПИТ, SmartPoint. Мы ставим себе задачу, чтобы в городе определить конкретные целевые показатели, по которым мы могли бы уже к концу года говорить об определенных результатах», - поделился г-н Мадиев.

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В этой связи спикер подчеркнул важность и необходимость проводимого форума. «Сегодняшний форум для нас очень важен, для того, чтобы мы определить для себя стратегические задачи, послушать наших партнеров, и в рамках этого форума принять какие-то резолюции, по которым мы будем дальше двигаться и работать», - пояснил он.

Алмас Мадиев напомнил, что в Казахстане принята государственная программа «Цифровой Казахстан», в которой отражены задачи, которые будут обсуждаться на форуме. Основной лейтмотив АБФ - цифровизация и ее возможности для малого и среднего бизнеса.