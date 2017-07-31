Amazon вынуждает ритейл постепенно покинуть рынок

По данным Fitch, количество банкротств традиционных розничных продавцов в июле снова выросло. За первую половину года количество дефолтов в этом секторе выросло на 110%.

Если в первой половине прошлого года лидерам по количеству банкротств были компании энергетического сектора - преимущественно сланцевые компании: на них приходился 21% дефолтов, то по итогам первого полугодия 2017 г. лидерами являются финансовые компании и сектор ритейла.

В Fitch полагают, что ситуация будет только ухудшаться. К концу года о банкротстве могут объявить такие компании, как Claire’s, Sears Holdings и Nine West.

Общий долг розничных компаний, обанкротившихся в первом полугодии, оценивается в $6 млрд.

Многие компании ссылаются на так называемый Amazon-эффект: именно он, по их мнению, оказал негативное влияние на операционные и финансовые результаты.

Высокие ставки аренды, смещение покупок в интернет и смещение потребительских предпочтений - основные причины спада в секторе ритейла.

За первый месяц проведения ЭКСПО объем розничной торговли в Астане вырос на 37%

Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon тем временем пожинает плоды своей бизнес-модели. Капитализации Amazon составляет уже почти $500 млрд, а на прошлой неделе глава компании Джеф Безос обогнал Билл Гейтса и на какое-то время стал богатейшим человеком в мире.

Описанная выше тенденция наблюдается не только в США. В России, например, люди также все больше предпочитают заказывать товары через интернет. Кстати, именно этим в интервью РБК объяснил снижение инвестиций в коммерческую недвижимость один из крупнейших бизнесменов страны Михаил Гуцериев. Он рассказал, что уже сейчас рентабельность сильно падает, а в обозримом будущем торговые центры могут стать центрами развлечений, а не торговли.

Действительно, гораздо выгоднее покупать продукты, одежду и другие вещи через интернет: это и дешевле, и удобнее с точки зрения организации личного времени. Традиционные точки продажи потребитель все чаще использует в качестве шоу-рума.