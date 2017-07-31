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Amazon вынуждает ритейл постепенно покинуть рынок

31.07.2017 14:21   477   0

По данным Fitch, количество банкротств традиционных розничных продавцов в июле снова выросло. За первую половину года количество дефолтов в этом секторе выросло на 110%. 

Если в первой половине прошлого года лидерам по количеству банкротств были компании энергетического сектора - преимущественно сланцевые компании: на них приходился 21% дефолтов, то по итогам первого полугодия 2017 г. лидерами являются финансовые компании и сектор ритейла.

В Fitch полагают, что ситуация будет только ухудшаться. К концу года о банкротстве могут объявить такие компании, как Claire’s, Sears Holdings и Nine West. 

Общий долг розничных компаний, обанкротившихся в первом полугодии, оценивается в $6 млрд.

Многие компании ссылаются на так называемый Amazon-эффект: именно он, по их мнению, оказал негативное влияние на операционные и финансовые результаты. 

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Высокие ставки аренды, смещение покупок в интернет и смещение потребительских предпочтений - основные причины спада в секторе ритейла. 

За первый месяц проведения ЭКСПО объем розничной торговли в Астане вырос на 37%

Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon тем временем пожинает плоды своей бизнес-модели. Капитализации Amazon составляет уже почти $500 млрд, а на прошлой неделе глава компании Джеф Безос обогнал Билл Гейтса и на какое-то время стал богатейшим человеком в мире.

Описанная выше тенденция наблюдается не только в США. В России, например, люди также все больше предпочитают заказывать товары через интернет. Кстати, именно этим в интервью РБК объяснил снижение инвестиций в коммерческую недвижимость один из крупнейших бизнесменов страны Михаил Гуцериев. Он рассказал, что уже сейчас рентабельность сильно падает, а в обозримом будущем торговые центры могут стать центрами развлечений, а не торговли. 

Действительно, гораздо выгоднее покупать продукты, одежду и другие вещи через интернет: это и дешевле, и удобнее с точки зрения организации личного времени. Традиционные точки продажи потребитель все чаще использует в качестве шоу-рума. 

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Американская сторона опять предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников...
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