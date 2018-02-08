A.M.Best, S&P и Fitch выступят на конференции по риск-менеджменту в Алматы

19-20 апреля в Алматы, в отеле The Ritz-Carlton, пройдет ежегодная XIV Международная конференция по риск-менеджменту, проводимая АО «СК «Евразия». На мероприятии выступят ведущие мировые эксперты в области риск-менеджмента. Это событие станет одним из самых значимых для участников финансового, промышленного, нефтяного и других рынков в этом году.

Конференция по риск-менеджменту – это экономическое мероприятие, где в доступной и эмоциональной форме обсуждаются текущие финансово-экономические проблемы и их решения. В том числе говорится о наиболее значимых событиях в финансовом мире, биржевых новостях, сделках, политических и экономических тенденциях, изменениях на потребительском рынке, доходности и состоянии инвестиций, счетов. Кроме того, конференция посвящена теме модернизации казахстанской экономики по всем ключевым отраслям, ее стратегиям, рискам, проблемам и предусматривает мероприятия по выходу из волны кризиса.

На сегодня в мире существует около 100 различных рейтинговых агентств, которые можно разделить на международные и национальные. К наиболее известным и влиятельным международным рейтинговым агентствам относятся Standard & Poor's, A.M. BEST, Fitch Ratings и Moody's, из которых первые три уже подтвердили свое участие в работе конференции.

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В отеле The Ritz-Carlton аналитики трех ведущих рейтинговых агентств осветят новостной фон 2018 года – расскажут о специфике реформы казахстанской рейтинговой отрасли, перспективах ее развития в современных условиях и представят детальный обзор прогнозов по банковскому и страховому секторам.

«Опыт ведущих международных компаний показывает нам, что стабильность развития бизнеса и повышение эффективности управления невозможны без активного использования риск-менеджмента как составной части системы управления компанией вне зависимости от ее масштабов, специфики производства и отраслей. Без рисков, без новых идей, без разработки и тестирования новых теорий и моделей невозможно сделать рывок в развитии экономики, в преодолении рецессии или стагнации. Цель нашей площадки – помочь в поиске ответов на сложные, а порой и очень острые вопросы. Основная особенность нашей конференции – это возможность проведения максимального количества переговоров на единой, специально для этого подготовленной площадке», – заявил председатель организационного комитета Шакир Иминов.

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Участники конференции – политики, экономисты, президенты и руководители банков, страховых/перестраховочных компаний, бирж, финансовых институтов, предприниматели, международные эксперты и аналитики в области экономики и финансов – обсудят новшества в риск-менеджменте и финансовых технологиях.