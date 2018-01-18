Аналитики Uranium не ждут большого роста рынка

Канадская корпорация в своем отчете Ураниум (Uranium Participation Corporation) подготовила анализ рынка урана, в котором, исходя из тенденций прошлого периода, сделан прогноз.

Так, в третьем квартале 2017 года спотовая цена упала примерно до $18 за фунт (1 фунт равен 0,453592 кг) окиси-закиси урана U3O8, что представляет собой 13-летний минимум и примерно 75% -ное падение от спотовой цены в марте 2011 года ($70 за фунт). В течение третьего квартала 2017 года спотовая цена увеличилась до $22 за фунт, после нескольких значительных событий, связанных как с будущим предложением, так и с потреблением урана. Увеличение спотовой цены продолжилось в четвертом квартале 2017 финансового года, а цены на уран в декабре 2017 года торговались выше $26 за фунт. По состоянию на 31 декабря 2017 года спотовая цена на уран составляла $23,75 за фунт. Таким образом, цена выросла почти на $6 (более чем на 30%) с уровня $ 18 за фунт примерно за год до этого.

Катализатором для этого восстановления цен, по-видимому, был кумулятивный эффект от сокращений добычи урана, объявленных в течение календарного 2017 года. Более того, несмотря на снижение цен на уран в последние годы, 2017 год стал первым годом, когда производители урана добились заметных усилий по сокращению производства для решения проблемы с избыточным предложением на урановом рынке. Производители реагировали на низкие цены очень медленно, главным образом из-за большого количества долгосрочных контрактов на поставку, заключенных во время контрактного цикла в середине-конце 2000-х годов, когда цены на уран были намного выше. Эти устаревшие контракты служили защитой от сбоев для производств, которые в противном случае не поддерживались бы низкими ценами на уран.

За 11 месяцев объем поступлений премий по страхованию жизни превысил 30 млрд тенге

По данным отраслевой консалтинговой компании Ux Consulting Co (UxC) и другим отраслевым данным, многие из этих долгосрочных контрактов истекают, и эта тенденция, как ожидается, ускорится в течение следующих двух лет. Исходя из того, что дорогостоящие контракты подходят к концу, производители урана начали объявлять о сокращении производства. Согласно прогнозу UXC Uranium Market Outlook за четвертый квартал 2017 года («Q4 2017 Outlook»), выпущенном 1 декабря 2017 года, выпуск урана на календарный год 2018 составит около 139 млн фунтов U3O8, что составляет примерно 14% -ное сокращение с уровня производства в 2016 году. Это сопоставимо с прогнозируемым в настоящее время глобальным спросом на уран на календарный 2018 год, составляющим приблизительно 188 млн фунтов. Это приведет к первичному дефициту в 2018 году почти 50 млн фунтов U3O8, что должно быть компенсировано комбинацией вторичных поставок и сокращением запасов.

Аналитики предполагают, что в будущие годы не будет значительного повышения цен, стимулирующего новые источники производства, в то время как спрос к 2030 году достигнет 270 млн фунтов U3O8.

Наиболее заметные сокращения производства были в Канаде и Казахстане. В ноябре 2017 года Cameco Corporation («Cameco») объявила о том, что с января 2018 года по меньшей мере до октября 2018 года она прекратит работу в районе рудника МакАртур ривер и комплекса Кей лейк милл в Северном Саскачеване. Ожидается, что это сокращение даст снижение поставок на урановый рынок примерно 15 млн фунтов U3O8 в 2018 году.

В Казахстане зафиксирован рост по всем позициям животноводства

В декабре 2017 года, после выпуска отчета за 4 квартал 2017 года, Национальная атомная компания «Казатомпром» объявила, что она снизит запланированную ранее добычу в течение следующих трех лет (С 2018 по 2020 год) на 20%. «Казатомпром», крупнейший производитель урана в Казахстане (источник примерно 40% мирового производства урана), ранее сократил производство на календарный 2017 год на 10%.

Компании объявляли о сокращении добычи и производства на фоне других событий от производителей, включая депрессию добычи рудников в США, снижение добычи урана из Нигера и незапланированные дефициты поставок от операций по добыче урановых месторождений в Намибии.

Что касается спроса, ряд крупных событий в 2017 году продемонстрировали продолжение глобальной поддержки ядерной энергии и, в конечном счете, урановой промышленности. Среди наиболее заметных событий были политически мотивированные призывы к сокращению зависимости от ядерной энергии в Южной Корее и Франции. В обоих случаях ситуация оказалась сложной для политиков. В Южной Корее процесс консультаций с общественностью оказал решительную поддержку продолжению строительства двух атомных электростанций, которое было приостановлено. Во Франции президент Макрон отложил решение о сокращении 75% -ной зависимости этой страны от ядерной энергии ввиду отсутствия жизнеспособных альтернатив ядерному потенциалу и потенциального увеличения выбросов углерода, которые могут возникнуть в результате решения об ограничении ядерных мощностей.

Пищевики РК произвели продукции на 1,3 трлн тг за 11 месяцев

В Соединенных Штатах Америки продвижение двух проектов в области ядерного строительства испытало значительные неудачи, когда их конструктор Westinghouse Electric Company LLC («Вестингауз») стал участником процесса, связанного с Кодексом США о банкротстве, в результате чего была запущена реструктуризация компании в течение календаря 2017 года. Хотя будущее одного проектов остается под сомнением, в декабре 2017 года было объявлено о том, что подразделение компании в Джорджии возобновило строительство. 4 января 2018 года Brookfield Business Partners L.P. объявила о приобретении 100% акций Westinghouse. Ожидается, что сделка завершится в третьем квартале календаря 2018 года.

Также в Соединенных Штатах министерство энергетики подчеркнуло необходимость повышения надежности и отказоустойчивости американской электросетевой сети, а ряд законодательных органов штата приняли законы, позволяющие правильно оценивать и сохранять свои критические ядерные мощности, а другие государства рассматривают аналогичные законодательство.

Наконец, в Японии, где медленное восстановление ядерной промышленности продвигалось вперед после ядерного инцидента Фукусимы в 2011 году, 5 ядерных реакторов были возвращены в сеть, а еще 4 блока, как ожидается, выйдут в онлайн-режим в 2018 году. Для атомной промышленности в целом ситуация в Японии более менее позитивная, особенно с переизбранием проядерного премьер-министра Абэ в конце 2017 года.

В глобальном масштабе использование ядерной энергии продолжает расти здоровыми темпами, а 2015 и 2016 годы стали лучшими за последние 25 лет для новых ядерных мощностей. В настоящее время, по данным Всемирной ядерной ассоциации, ядерная энергия используется в 30 странах, эксплуатируется 447 действующих реакторов (392,04 гигаватт установленной мощности) с дополнительными 57 реакторами в стадии строительства, а также в проекте 158 реакторов, заказанных или планируемых. В пересчете на спрос на уран UxC прогнозирует, что потребности в уране увеличатся с примерно 189 миллионов фунтов стерлингов U3O8 в 2017 году до более чем 202 млн фунтов U3O8 в год к 2027 году (базовый сценарий UxC), что на 7% больше текущей ситуации, и до 270 млн фунтов U3O8 в год к 2030 году (позитивный сценарий UxC), что на 42% больше.