Анатолий Глухов: «МФО столкнулись с проблемой роста»

Количество МФО в ближайшее время не будет сильно меняться – рынок насыщен, а сами компании сталкиваются с проблемами роста. Такое мнение в кулуарах конференции «Экономика будущего: цифровая трансформация финансового рынка Казахстана» высказал директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Анатолий Глухов.

В настоящее время на рынке микрофинансирования РК работает 151 компания. «Отмечу, что в 2017 году у нас произошел рост на 13 организаций. Мы также наблюдаем тенденцию выхода МФО, ранее внесенных в реестр Национального банка. Количество таких компаний составило 25 единиц. Мое мнение, что 150 организаций – этот тот уровень, который отвечает потребностям рынка страны. Я думаю, что в ближайшее время (1-2 года) количество компаний активно расти не будет», - объяснил свою точку зрения Глухов.

По его словам, компании этого сектора сталкиваются с проблемами роста. «У нас отсутствуют источники привлечения денег. Это не позволяет компаниям реализовывать ранее запланированные стратегии. Кроме того, что инструменты МФО требуют расширения. Сейчас организации только выдают ссуды. Клиентам было бы удобно совершать в МФО дополнительные операции: какие-то платежи по погашению коммунальной задолженности, переводы денежных средств. Однако, нынешнее законодательство не позволяет МФО быть операторами данных услуг», - рассказал Анатолий Глухов.

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О законе по расширению полномочий микрофинансовых организаций говорят уже несколько лет. «Национальный банк всю вторую половину прошлого года и первую половину этого готовил большой законопроект, связанный с банковским надзором. Документ уже вступил в силу. Сейчас у НБ высвободились ресурсы для того, чтобы вплотную приступить к вопросам МФО», - поделился надеждами глава Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана.

Он также отметил, что при стабильном росте рынка компаниям сектора удается удерживать на низком уровне количество просроченных займов.

«Так, уровень безнадежных кредитов у нас составляет 2,4%. Этот показатель намного лучше показателей банковского сектора. И, несмотря на рост кредитования, качество ссудного портфеля будет в секторе МФО очень высоким», - подытожил спикер.