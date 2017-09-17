АО «НК «Казахстан инжиниринг» и ООО «KRANTAS GROUP» подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня в Ташкенте в рамках II казахстанско-узбекского бизнес-форума Председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Орман Нурбаев и Руководитель узбекского предприятия ООО «KRANTAS GROUP» Мухтар Каримов заключили Меморандум о сотрудничестве в области производства специальной техники для предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-лсужба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В ходе казахстанско-узбекского бизнес-форума в выставочном центре «УзЭкспоЦентр» проходит выставка казахстанских товаров. Среди 47 казахстанских компаний свою продукцию на выставке представляют находящиеся в ведении и доверительном управлении Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (МОАП РК) АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «НК «Казахстан инжиниринг» (ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», ТОО «КАЕ», ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», АО «Завод имени Кирова» и АО «Тыныс»).

Следует отметить, что казахстанские предприятия МОАП РК выставили макетыбронированных колесных машин «Арлан», «Барыс» и «Номад», вертолета «ЕС-145»,казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли «КazEOSat-1» и «КazEOSat-2», полигонного оборудования, образцы электронно-оптических систем и приборов, бронежилеты и комплектующие для авиационной техники и мишенные установки.

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На открытой экспозиции выставки также были презентованы броневик «Арлан», оснащенный боевым модулем «САРП» и специализированные мобильные радиостанции.