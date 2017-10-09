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Аренда жилья в Алматы подешевела на 3,4%

09.10.2017 09:26   741   0

Аренда жилья в Казахстане продолжает дорожать четвертый месяц подряд - в сентябре цены на рынке выросли еще на 0,4%. В целом, за текущий год (с января по сентябрь) стоимость аренды благоустроенного жилья в республике подорожала на 2%.

За аналогичный период 2016 года аренда благоустроенных квартир и домов, напротив, дешевела - минус 0,2%.

Отметим, что ситуация с ценами на казахстанском рынке жилья в этом году складывается неоднозначно - аренда дорожает, в то время как стоимость покупки нового жилья увеличивается менее резко (+1,5% в сентябре по сравнению с декабрем 2016), а вторичного жилья и вовсе сокращается (-0,8%).

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За 9-месячный период текущего года сокращение стоимости аренды благоустроенного жилья было зафиксировано только в Алматы - цены упали на 3,4% к концу сентября. В прошлом году за аналогичный период времени плата за жилье упала в 5 регионах.

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Наиболее резко аренда квартир и домов в этом году подорожала в Таразе - сразу на 11,5% по сравнению с уровнем на конец декабря 2016 года.

Прибыль торговых предприятий Казахстана уменьшилась на 0,8% во 2 квартале 2017 года

В Астане в этом году аренда выросла в цене на 5,1%. За аналогичный период прошлого года в столице плата за жилье упала на 12,6%.

Не изменились цены в сентябре по сравнению с декабрем 2016 в 4 регионах.

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Тройка самых дорогих регионов РК по уровню арендных плат за благоустроенное жилье не меняется - это Астана, где за 1 квадратный метр платят по 2,5 тысячи тенге, Алматы с ценами в 2,3 тысячи за 1 кв.м и Актау (2 тысячи тенге).

Самая дешевая аренда жилья в РК в этом году - в Жезказгане. Несмотря на рост цен на рынке аренды на 1,1%, за 1 квадратный метр в этом городе арендаторы платят по 920 тенге.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    30

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    57

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    114

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    242

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
ВВП Алматы в 5 раз больше чем ВВП всего Кыргызстана. ВВП Казахстана больше ВВП Кыргызстана в 8 раз. И валовый продукт Казахстана в доходах в 10 раз больше Кыргызстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше в полтора раза, а не в 10 раз?
Алмазбек Атамбаев
президент Кыргзыстана
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