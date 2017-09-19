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Биржи могут стать саморегулирующимся механизмом

19.09.2017 16:55   293   0 Автор: Вячеслав Щекунских

На состоявшееся на прошлой неделе в Алматы Международной конференции «Антимонопольное регулирование деятельности субъектов рынка: виды, механизмы и эффективность» зашла речь о товарных биржах, как элементе рыночного, конкурентного механизма. В частности, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин рассказал о перспективах работы площадок в почти автономном режиме.

Выступавший представитель биржи ETC отметил: «Как известно, в области регулирования товарных бирж правомочным органом у нас является министерство экономики, в частности, департамент торговли. Сегодня к биржевым индикаторам в Казахстане особого доверия нет. Мы считаем, что это связано со слабым регулированием. Одним из примеров является то, что сегодня на сайте выдано 23 лицензии на биржи. В то же время с 1 июля прошлого года вступили в действие требования по товарным биржам, согласно которым только 9 бирж из этого списка, соответствуют этим требованиям. При этом остальные биржи продолжают существовать, судя по их сайтам, работают. Это один из ярких примеров того, что этот рынок у нас слабо регулируется, поэтому мы не раз обращались в министерство экономики по поводу рассмотрения вопроса о передаче регулирования антимонопольному ведомству».

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На это Серик Жумангарин заявил: «Мы недавно рассматривали вопросы биржевой торговли. Конечно, отмечу, что у нас доверия к биржевым котировкам нет. К сожалению, биржи превратились в место, где сделки только оформляются. Поэтому, если уж говорить о торговле на товарных биржах в рамках ЕАЭС, в первую очередь, сырьевыми товарами, то надо, прежде всего, говорить об анонимности сделок, о режиме двойного встречного аукциона. Мы сейчас отменили совершенно ненужную формальность – еженедельную отчетность товарных бирж. Зачем она была нужна министерству национальной экономики – непонятно. Биржа должна свои котировки ежедневно вывешивать. Федеральная антимонопольная служба России делает анализ на основе внутренних, международных и небиржевых котировок, и в этом треугольнике находит оптимальный баланс цен. Здесь вопрос не только о товарных биржах как таковых, а вопрос о профессионализме участников биржевой торговли».

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Ведомство Жумангарина, по его словам, за саморегулирование, когда профессиональные участники рынка сами себя регулируют: «Мы закон о саморегулировании написали несколько лет назад. Сейчас мы приводим в соответствие оценщиков, экологических аудиторов, на очереди – еще ряд организаций. То есть, работаем по сферам, где существуют профессиональные организации. Суть очень проста. Не важно, как вы назовете организацию – палата товарных бирж или как-то еще, она сама должна контролировать и разбираться со своими участниками. Сама должна их аккредитовывать и за нарушения должна их исключать. Более того, палата должна отвечать по своим обязательствам. У нее должен быть компенсационный или страховой фонд. Государство же должно контролировать работу палаты, то есть, ее уставную деятельность и так далее. Возможно, оно должно присутствовать в наблюдательном совете. В этом смысл саморегулирования. Только сами профессиональные участники рынка смогут изгнать оттуда непрофессиональных участников рынка».

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При этом вице-министр полагает, что только на биржевой торговле зацикливаться не стоит. Сейчас развивается электронная коммерция, и предпринимателю не обязательно через брокера или дилера общаться со своими покупателями, можно это делать в режиме онлайн, не выходя из дома. Поэтому чиновник полагает нужным развитие электронных торговых площадок. Это могут быть электронные торговые площадки товарных бирж, а также небиржевые, но отвечающие определенным требованиям. К примеру, суть одного из таких требований может заключаться в том, чтобы по заявлению одного из участников мог бы быть обеспечен клиринг, сохранность конфиденциальной информации, гарантия покупки-продажи товара и так далее.

«На сегодняшний день возможностей для электронной торговли много, и в том числе этому способствует программа «Цифровой Казахстан», - говорит вице-министр нацоэкономики. - Если у России e-commerce растет с темпами 60% в год, то у нас – на 47%. Но это только внутренняя торговля. А количество транзакций с использованием казахстанских карточек, казахстанских эмитентов за рубежом за три года выросло с 760 тыс. до 5 млн. то есть, ограничиваться сейчас какими-то рамками сложно, потому что инструментов торговли достаточно много. Главное, чтобы они были надежными, чтобы гарантировали успех сделки. Я вообще выступал сторонником того, чтобы лицензирование товарных бирж отменить и перевести их в уведомительный характер, поскольку это достаточно формальная вещь – предоставляется пакет документов, выполняются определенные требования, и на сегодняшний день уже имеются 23 лицензии. Я не понимаю, что значит, что девять бирж удовлетворяют требованиям, а остальные – нет. Так не бывает – не бывает «второй свежести». Либо все должны удовлетворять, либо те, кто не удовлетворяют условиям, должны лишаться лицензии. Все основания для введения в этой сфере саморегулирования есть, и мы за то, чтобы биржевики создавали такую организацию, выходили с этой инициативой в госорганы и сами у себя наводили порядок».

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В свою очередь, заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин сообщил: «Мы не так давно проводили в Казахстане совещание с участием биржевого сообщества. У нас в России существует так называемый Биржевой комитет, который учредили три ведомства экономического блока – ФАС России, Центральный банк, как официальный регулятор и Федеральная налоговая служба. Эти три ведомства заинтересованы в том, чтобы цены на рынке были рыночными, и это упорядочивает ситуацию по всем направлениям и обеспечивает устойчивое развитие экономики. В рамках этого совета мы заседаем на регулярной основе, и на встречах мы можем услышать всех участников рынка – тех, кто продает, кто покупает, представителей площадок. И мы предлагаем сделать этот Биржевой совет с более широким межнациональным представительством».

Между тем, представитель российской стороны проинформировал, что в настоящее время ведется активная работа по формированию единого рынка нефтепродуктов и природного газа ЕАЭС. Идут переговоры полномочных органов, к ним также привлекаются представители бизнеса. Сроки формирования этих рынков разные – 2018 год и более поздние периоды. Принципиальным является то, что именно биржевая торговля является базисом для формирования единых рынков.

«Только таким образом можно действительно создать справедливые конкурентные рынки и только так можно обеспечить защиту прав интересов потребителей, которые должны иметь возможность давить на цены олигопольных игроков наших рынков. И в этом состоит главная задумка всех, кто участвовал в подготовке соглашения и тех, кто сейчас ведет работу», - заключил Голомолзин.

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