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Будущее без табачного дыма

01.02.2018 12:10   758   0

Крупнейшая мировая табачная компания переходит на инновационные продукты, снижающие вред здоровью и экологии.

Компания Филип Моррис Интернэшнл сообщила об успешной презентации устройства нагревания табака перед американской FDA – одной из самых строгих регулирующих органов в мире в сфере контроля и предотвращения рисков для здоровья человека. 24–25 января PMI представила IQOS на суд экспертов Научно-консультативного комитета по табачным изделиям (TPSAC) Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Устройства, которыми пользуются уже более 4 миллионов людей в разных странах мира, были представлены как «табачное изделие с модифицированным риском». После длительных и сложных экспертных оценок комитет пришёл к предварительному выводу, что за счёт отсутствия дыма, который является основной причиной смертельных заболеваний, связанных с курением, риски при использовании устройства IQOS существенно уменьшаются.

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Следует отметить, что в США существует едва ли не самая строгая в мире система сертификации и контроля подобных продуктов. Как сообщают информагентства, Консультативный комитет по табачным изделиям проделал обширную аналитическую работу, чтобы оценить возможное положительное влияние устройства на здоровье людей, которые перешли с курения сигарет к использованию IQOS. Экспертный орган согласился, что при полном переходе с сигарет на IQOS достигается значительное снижение вредного воздействия содержащихся в табачном дыме токсичных веществ на организм человека. Вместе с тем, заключительное решение агентства в пользу IQOS все еще находится на стадии рассмотрения и в лучшем случае ожидается к концу года.

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Глава ФМИ Андре Каланцопулос сообщил, что работа по снижению вреда будет продолжена, это на сегодня главная цель компании. «Наши научные исследования и вовлеченность наших людей придают мне уверенность в том, что мы достигнем нашей цели – будущего без табачного дыма».

С 2008 по 2015 год компания «Филип Моррис Интернэшнл» инвестировала более $3 млрд США в научные исследования, промышленные разработки и производства, обеспечивающие переход компании с выпуска традиционных сигарет на производство IQOS и другой продукции без табачного дыма. В качестве следующего шага, компания объявила о намерении инвестировать дополнительно $1,7 млрд в производственные линии для увеличения объемов продукта нового поколения. Свои инновационные продукты PMI ориентирует на людей, которые сознательно не намерены отказываться от привычки к курению, но ищут пути снижения вреда своему здоровью.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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