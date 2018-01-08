Что будет с ценами на недвижимость в 2018 году?

В 2017 году рынок недвижимости стабилизировался: прекратилось снижение цен на недвижимость, увеличилось не только количество сделок купли-продажи, но и их доля в национальной валюте. Росту способствовали реализация госпрограмм, специальные предложения застройщиков, рассрочки и др. Специалисты полагают, что тенденции текущего периода продолжаться и в 2018 году, рынок не ожидает значительных изменений, взлетов или падений цен, однако возможен рост числа сделок с криптовалютой, выход на рынок объектов, продажа которых была приостановлена во время кризиса, а также рассмотрение возможности внедрения электронного техпаспорта на первичном рынке.

Президент Объединенной Ассоциации Риэлторов Казахстана (ОАРК) Елена Грива

В 2017 году рынок недвижимости адаптировался к неблагоприятным условиям и готов развиваться дальше. Прекратилось активное снижение цен на квартиры, мы наблюдаем положительную динамику по количеству сделок купли-продажи. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года ( январь – ноябрь) количество зарегистрированных сделок увеличилось на 28.6% (информация Комитета по статистике МНЭ РК). Также анализ показывает, что после падения спроса на недвижимость в РК в январе 2017 года, рынок на протяжении одиннадцати месяцев демонстрирует рост каждый последующий месяц. Так, в январе 2017 года объем сделок купли-продажи по Казахстану составил 16,2 тыс. единиц, в августе 2017-го объем вырос до 24 190 сделок, прирост на 49,4%.

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Лидирующее положение занимал первичный рынок. Способствовали этому: реализация программы «Нурлы жер», рассрочки, акции и другие дополнительные программы от застройщиков. При этом, на фоне увеличившегося количества сделок, вторичный рынок также имеет своего покупателя. Относительно 2018 года этот тренд сохранится.

Для того, чтобы понять что будет происходить на рынке недвижимости, необходимо учитывать факторы спроса, к которым относятся: платежеспособность населения, которая складывается от уровня доходов и тенденции его изменения; доступность кредитных средств; наличие областей надежного и выгодного инвестирования свободных денежных средств; мировые цены на нефть; объемы строительства; миграция; факторы политико-психологические и связанные с феноменом массового сознания. Изменения одного или нескольких факторов отразятся на ценах недвижимости. При рассмотрении тенденции развития этих факторов в 2018 году, цены на недвижимость не покажут особых изменений.

Рынок недвижимости в 2018 году продолжит тенденции 2017 года. Так, все больше сделок будет проходить в национальной валюте, мы увидим рост количества зарегистрированных сделок купли-продажи. При этом цены на недвижимость не покажут больших изменений. Одним из трендов станет увеличение количества предложений объектов на продажу/аренду за криптовалюту. Продолжится реализация госпрограмм, что, в свою очередь, оживит ипотечный сектор, застройщики будут предлагать новые условия при покупке их объектов.

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Аналитики Krisha.kz

2017 год был для рынка стабильным. По предварительным данным, в среднем по РК цены предложений по сравнению с январём 2017 года снизились на 3%. Наиболее значительная, 11%-я отрицательная динамика, наблюдалась в Актау и Шымкенте, здесь квадратный метр подешевел за 12 месяцев примерно на 28 и 24 тыс. тенге соответственно. В тройку регионов, лидирующих по снижению, вошёл Усть-Каменогорск, где показатель просел на 6%, или примерно на 10 тыс. тенге.

В Астане, Уральске и Таразе индекс за год снизился на 4%, в Алматы — на 2%. В других регионах изменения едва достигли 1% либо, как в случае с Кокшетау и Петропавловском, показали прирост, который стал логичным следствием обвала цен в 2016-м. Во второй половине года в ряде регионов отмечалась незначительная, но стабильная положительная динамика, что говорит об адаптации рынка, который благополучно перенёс дедолларизацию и готов развиваться дальше.

В 2018 году на рынке недвижимости не ожидается каких-либо потрясений. Динамика средних цен предложений останется незначительной, в виду того, что продавцы предпочитают обговаривать цену индивидуально с клиентом, не меняя при этом запросы на сайте. Что касается количества сделок, то своего рода драйвером может стать лояльность банков и льготные ипотечные программы. Возможно также, что на рынок выйдут объекты, продажу которых отложили из-за кризиса.



Вице-президент ОАРК, директор агентства Vizit Лариса Степаненко

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На рынке аренды начиная с июля месяца повысились цены на аренду, это ежегодная тенденция, которая возникает из-за наплыва студентов. Но если раньше, как правило, к концу сентября цены начинали снижаться, то в этом году они и сейчас остаются высокими. К примеру, самыми распространенными вариантами для спроса являются одно и двух комнатные квартиры, если в прошлом году всплеск был на квартиры в пределах 50-70 тыс. тенге в зависимости от района, то в этом году начиная с июля цены взлетели до 70-85 тыс. за квартиру и продолжают держаться в этих пределах. Если проанализировать то количество заявок, которое на сегодня у нас в ожидании по аренде, то, я думаю, что с начала года уйдет пара месяцев на то, чтобы их удовлетворить. Однако, к лету цены будут снижаться, за счет оттока студентов, и на рынок снова поступит большое количество предложения. Я думаю, что послабление цены начнется примерно с мая.

Говоря о ценах на недвижимость, стоит отметить, что в течении многих лет они формируются, во-первых, за счет доходов населения. Когда мы можем наблюдать рост цен на недвижимость? Когда повышается спрос. Спрос начинает либо равняться предложению, либо превышать предложение, и тогда мы наблюдаем естественный рос цен на рынке недвижимости. Второй немаловажный фактор - это ипотечное кредитование банков. Должны быть невысокие привлекательные ставки, чтобы появилось массовое желание кредитоваться, но мы наблюдаем, что ипотечное кредитование из года в год становится жестче. Еще один фактор это политика нашего государства и экономическое состояние мирового рынка, мы незримо зависим и от этого тоже.

Что касается изменений, которые могут произойти в 2018 году, то есть тенденция к тому, что на первичном рынке будут выдаваться электронные техпаспорты. Я не знаю, насколько это приживется, однако точно известно, будет эта мера принята или нет покажет следующий год.

Менеджер агентства недвижимости «Алем» Жомарт Каиргельдин

Бурного количества сделок в 2017 году не наблюдалось, на мой взгляд рынок стагнирует на одном уровне. Очень сильно на этом сказалась программа «Нурлы жол». Поскольку программа стимулирует приобретение жилья в новостройках, это препятствует росту продаж на вторичном рынке. Я полагаю, что в 2018 году тенденция останется на том же уровне, цены значительно меняться не будут. Если возникнут какие-то изменения, то цены могут меняться в коридоре 10-15%, и скорее всего это может происходить в силу сезонных изменений.

В разрезе первичного и вторичного рынков по объемам приобретения в нашем агентстве, соотношение первичного рынка к вторичному сложилось на уровне 1:7, то есть 1 квадрат первичного жилья к 7 квадратам вторичного жилья. Цены на вторичном рынке, более низкие в сравнении с первичным жильем. Кроме этого, люди с осторожностью подходят к покупке первичного жилья, качество постройки которого часто оказывается невысоким. По моему мнению, среди компаний застройщиков наиболее надежны те, которые работают на рынке более 12 лет, поскольку они более устойчивы и имеют, как достаточные ресурсы, так и сформированный менеджмент, а также более приемлемое качество жилья. К слову, о повышении качества строительства, среди тенденций, которые существуют на рынке недвижимости, можно отметить строительство многоквартирных энергосберегающих домов. Эта тенденция очень активно развивается в Германии, в Казахстане такое жилье представлено пока только в частных проектах (коттеджи, малоэтажное жилье). Такие дома менее энергозатратны и, по предварительным расчетам, стоимость такого жилья могла бы спокойно входить даже в госпрограмму. Я думаю, именно за такими домами будущее.