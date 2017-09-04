Компания Майкрософт представила исследование, в котором попыталась изучить и проанализировать мотивационно-эмоциональную сторону малого и среднего бизнеса в Европе и некоторых стран СНГ, включая Казахстан.

Что движет людьми, когда они решаются заняться бизнесом, какова их мотивация и цели, что мешает расширить бизнес, оптимизировать его и вывести на новый уровень. Какова роль технологий для МСБ сегодня? Что можно взять от цифровых достижений, чтобы модернизировать производство?

Цель проведенной работы – обрисовать человеческие черты предпринимательства с привязкой к цифровой модернизации.

Исследование, проведенное совместно с Международной школой бизнеса Хальта, охватывает около 13 000 респондентов – малых и средних организаций в разных частях Европы и Казахстана. Методология исследования включала количественный, этнографический и научно-описательские подходы.

В результате исследования были получены новые ценные сведения о том, как цифровые технологии могут стать инструментом для технологического прорыва в бизнесе, а значить сохранить и укрепить позиции малого и среднего бизнеса в стране, говорится в сообщении компании.

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Мотивация малого предпринимательства

Хоть деньги и являются движущим фактором предпринимательской активности, но в отношении МСБ этот фактор не единственный. Треть участников решила открыть свой бизнес, чтобы улучшить баланс между работой и личной жизнью. Казахстанские респонденты поставили практически в один ряд следующие преимущества малого бизнеса: увеличение заработка, самостоятельность, предоставление качественных услуг и товаров (по 26% взял «каждый пункт»).

Европейские респонденты отметили, что начинали свое дело в силу возможности, а не необходимости. Хотя нет ничего удивительного в том, что 37% малых и средних организаций в Европе считают ростом повышение ежегодного заработка, следует указать, что 43% организаций обозначили рост как совершенствование мастерства, высвобождение ресурсов и времени на новые задачи или просто получения большего удовольствия от работы. Такие же показатели свойственны и казахстанскому малому бизнесу: 59% участников сказали, что мотивированы увеличением ежегодного заработка, 42% - следуют своим устремлениям.

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В теме «достижение цели» у представителей МСБ можно установить конкретную связь между причиной, по которой организация начала свою деятельность и стремлениями ее работников. МСБ двигается вперед благодаря ощущению цели. Малый бизнес клиентоориентирован, персонал небольших компаний точно знает, что именно нравится их клиентам. Такой подход создает благоприятную почву для развития индивидуальности и изобретательности у владельцев небольших организаций, что положительно отражается на качестве услуг и таваров. Приведенные ниже показатели говорят о том, что кроме заработка на жизнь, успех для таких предпринимателей выражается в качественном выполнении работы и общей личной удовлетворенности, а не обычном росте, основанном на цифрах.

Преимуществом работы в малой или средней организации является «создание высококачественных продуктов или предоставление высококачественных услуг». На вопрос, чем ваша организация должна заслужить себе известность, 61% казахстанских участников твердо ответил – «качеством продуктов», «качеством услуг», и только 15% опрошенных в Казахстане хотели бы стать известными благодаря скорости внедрения инноваций.

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Модернизация бизнес процессов у МСБ

Исследование дало возможность понять, что мешает малым предприятиям выйти на новый уровень развития, т.е. увеличить производительность, оптимизировать рутинные рабочие процессы. Ответы респондентов свелись к тому, что решение ежедневных административных задач, когда, как правило, один сотрудник выполняет функции директора, бухгалтера, маркетолога, гасят энтузиазм, выбивают из сил и требуют много времени у владельцев бизнеса.

Для большинства предпринимателей управление малой или средней организацией довольно слабо связано с преобразованиями и новыми подходами. Многие организации МСБ, например, не используют процессы управления и даже не составляют письменный бизнес-план. 34% казахстанских предпринимателей-участников указали на то, что движение наличности затрудняет бизнес-планирование. Причиной отсутствия порядка в бизнесе был указан факт того, что респонденты концентрировались на краткосрочных целях (30%) и полагались на интуицию (25%).

86% опрошенных казахстанцев считают, что технологии в значительной степени экономят время и повышают гибкость работы, при этом исследование показало, что компании не принимают активных мер по переходу в цифровую среду. Учитывая клиентоориентированность МСБ, непонятным кажется тот факт, что общение с клиентом строится на старых методах. Так, 34% респондентов в Казахстане указали, что используют электронную почту как основной метод общения с клиентами, делее следуют личные встречи (26%) и телефонные переговоры (23%). Всего 5% отметили основным средством взаимодействия с клиентами собственный сайт или портал электронной коммерции.

Социальные сети как инструмент общения с клиентами в Казахстане используют 11% участников. Этот показатель в два с половиной раза выше, чем в Европе.

Казахстанские предприниматели средней руки рассматривают переход в цифровую среду как запуск процессов автоматизации (61% участников). Сам процесс автоматизации для них един в трех значениях: использование цифровых процессов управления клиентами, использование приложений и служб для учета и отслеживания запасов, анализ рыночных и бизнес-данных с помощью походящих инструментов.

Когда дело доходит до исполнения решений о внедрении цифрового подхода, становится ясно, что организациям МСБ не хватает знаний и времени для того, чтобы максимально полно использовать преимущество цифровой среды. Только у 38% организаций - участников из Казахстана имется алгоритм внедрения новых технологий в ежедневную работу компании, 30% опрошенных используют те же технологии, что и дома, а 24% респондентов рассматривают возможность внедрения технологических новшеств только в случае, если об этом просят клиенты, поставщики или партнеры.