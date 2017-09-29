Всемирная туристская организация «нарисует» портрет алматинского туриста

Совместно со Всемирной туристской организацией проводится исследование, которое «нарисует» портрет алматинского туриста, что весьма актуально, поскольку в государственной программе «Развитие регионов до 2020 года» особое внимание уделяется именно продвижению туристской отрасли.

Туристский информационный центр (Visit Almaty) совместно со Всемирной туристской организацией (UNWTO) реализует проект «Исследование портрета туриста на Великом Шелковом пути в Алматинском кластере». Цель исследования — поспособствовать развитию туризма в регионе. Руководитель Управления туризма и внешних связей Алматы Ерлан Жайлаубай рассказал, что тех данных, которые собираются Комитетом по статистике РК, недостаточно, поэтому для формирования более полной информации о туристах были привлечены внешние эксперты.

Критерии определения туриста

По словам эксперта по туризму программы UNWTO Silk Road Николауса Голфинопулоса, при исследовании будет рассматриваться целый ряд данных. Например, откуда и на какой срок приезжает турист, как он выбирает, путешествовать с тургруппой или самостоятельно, а также демографические показатели, предпочитаемые виды деятельности и досуга в городе, впечатления от пребывания. Будет учитываться, какие данные имеются у туриста о Центральной Азии (ЦА) и городе Алматы в частности, его план по дальнейшему маршруту в ЦА и др.

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Г-н Голфинопулос отметил, что страна будет соотнесена с ответом человека, чтобы понять особенности того или иного региона, на основе чего сформируется маркетинговая модель для определенной группы.

По словам директора Visit Almaty Асель Нуркебаевой, уже сейчас создан определенный портрет для некоторых стран. К примеру, на мусульманских рынках нельзя предоставлять какие-то услуги и продукты. Китайские туристы ценят этнические вещи, кроме того среди китайцев много взрослых путешественников, и должны также учитываться потребности туристов по возрастным категориям.

Исследование будет проводиться в течение полугода, планируется не менее 100 живых интервью с респондентами и сбор несколько тысяч анкет, на основе которых сформируются новые данные.

Работа развернется на главных туристических локациях. Опрос будет проведен также среди туроператоров и гидов, чтобы собрать как можно больше информации по Алматинской области.

Г-жа Нуркебаева добавила, что в аэропорту уже представлен туристский информационный центр, куда гости города могут обратиться за необходимой информацией. В августе туда обратилось 1 867 человек (в среднем 57 человек в сутки). Из них жителей Казахстана — 16%, России — 22%, Южной Кореи — 4%, Турции — 5%, Китая — 4%, Узбекистана — 4%, Кыргызстана и США — от 5 до 2%, остальных стран — 27%.

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Самые популярные вопросы, которые интересуют туристов, приехавших в Алматы, это сколько наличных необходимо, чтобы доехать до центра, где найти такси, как доехать до определенной точки и др.

Согласно прогнозной схеме территориально-пространственного развития до 2020 года, Алматинская агломерация будет развиваться как центр туризма всего региона Центральной Азии. Отмечается, что область имеет достаточный природно-климатический потенциал как для внутреннего спроса на лечение и отдых, так и для привлечения иностранных туристов. Однако для этого требуется соответствующая инфраструктура: санатории, курорты различной специализации и уровня услуг. «Реализация вышеуказанных направлений развития региона позволит увеличить производительность труда в отраслях экономики до 1,6 млн тенге на одного занятого к 2020 году», — говорится в документе.

Новые локации

Согласно госпрограмме «Развитие регионов до 2020 года», в стратегии развития Алматинской агломерации предусматривается активное продвижение на туристическом и спортивном рынке культурных и природных достопримечательностей региона.

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Помимо традиционных, известных мест скопления туристов и основных достопримечательностей города, будут сформированы новые пространства. Так, по словам г-на Жайлаубая, в районе поселка Бурундай, на территории которого находятся сакские захоронения, запланировано строительство большого музея под открытым небом.

«Второй проект — это создание на территории «Казахфильма» достопримечательности под рабочим названием «Этноленд», которая бы рассказывала о культуре казахского народа и народов, живущих Алматы», — поделился спикер. Он добавил, что реализация намечена на 2021 год, в настоящее время акимат проводит переговоры с «Казахфильмом» по поводу территории.

Еще одна инициатива создана в Алатауском районе: в арт-центре «Алма-Ата» помимо интерактивного музея музыкальных инструментов формируется центр ремесленников. Проект не запущен официально, однако его уже успели посетить несколько швейцарских туристов, которым были представлены мастер-классы по войлоковалянию, чеканке, гончарному делу. Г-н Жайлаубай рассказал, что запуск планируется к концу сентября или середине октября.

В следующем году будет сформирована выборка из нескольких десятков международных мероприятий, потенциально интересных для туристов. Кроме этого, для культурных событий города планируется максимально использовать реконструированные улицы. Г-н Жайлаубай добавил, что акимат окажет посильную поддержку для организации мероприятий на новых локациях. Также планируется создание сети wi-fi в исторической части города, чтобы туристам было легче ориентироваться.

Приоритетными направлениями для развития туризма в городе, по словам г-на Жайлаубая, является экотуризм, культурный и гастрономический туризм, шопинг фестивали и т. д.