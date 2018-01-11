Что не дает развиваться легкой промышленности в Казахстане?

Объем производства продукции легкой промышленности вырос в прошлом году на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и в денежном выражении составил 88,6 млрд тенге. Экспорт увеличился на 40%. Однако, несмотря на явный позитив, проблем в отрасли, как отмечают эксперты «Къ», не становится меньше.

По словам участников круглого стола «Достижение легкой промышленности 2017 года», прошедшего в Астане в последние дни 2017 года, во всех отраслях и подотраслях казахстанской легкой промышленности наблюдается рост: в текстильной – на 13%, в производстве одежды – на 2%, в производстве кожаной продукции – на 8%.

Однако, по словам руководителя управления легкой промышленности Комитета индустриального развития и промышленности МИР Алии Бухабаевой, легкая промышленность Казахстана не оказывает большого влияния на экономику страны и имеет небольшой удельный вес: в объеме промышленного производства легкая промышленность составляет всего 0,4%, в обрабатывающей промышленности – 1%.

Для сравнения: в Узбекистане, где важнейшую роль в экономике страны играет легкая промышленность, удельный вес отрасли в общем объеме промышленности республики составляет порядка 16,7%. Доля легкой промышленности в объеме промышленной продукции еще год назад составляла свыше 26,2%, в объеме производства непродовольственных потребительских товаров – более 44%.

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Между тем, возвращаясь к казахстанским реалиям, стоит отметить, что существует ряд негативных факторов, влияющих на развитие отрасли. С точки зрения куратора моды и международного консультанта ЕБРР по индустрии моды и легкой промышленности Айки Жаксыбай, существует три таких фактора. Первый – это высокая стоимость рабочей силы, себестоимости. «Если сравнивать в мировом контексте, то самая низкая себестоимость в Бангладеш. В Китае себестоимость в разы больше, чем в Бангладеш. В Турции выше, чем в Китае, а мы еще дороже Турции. Но простите, как нам тогда конкурировать? Это первый фактор, с которым мы сталкиваемся, когда выходим на внутренний рынок или на экспорт», – отметила эксперт в своем выступлении. Здесь она также заметила, что казахстанским производителям просто необходимо быстрее научиться шить универсальную, удобную, красивую одежду.

Второй негативный фактор – это низкая численность трудоспособного населения. «Нас мало. И мы должны пытаться компенсировать высокую себестоимость, работая в сегментах средний плюс, премиум, люкс», – пояснила свою позицию куратор моды.

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И последний фактор – маленький внутренний рынок, из-за чего необходимо ставить на первое место экспортную стратегию. «Здорово, что KAZAKH INVEST поддерживает экспортеров, но нужно сначала создать продукцию и бренды. То, чего я не услышала здесь и не вижу. У нас нет инкубаторов брендов. Приходят все эти производители на эти выставки, но не с тем товаром, с товаром, который неправильно брендирован, этот товар неправильно подан, там нет коллекционного подхода. Даже в постельном белье должен быть коллекционный подход. Чтобы человек, зайдя за простыней, вышел с тремя пакетами. Потому что простыня связана с пододеяльником, наволочкой, там есть тапочки, шторки, полотенце, сумочка для косметических принадлежностей и так далее. Но, к сожалению, коллекционному подходу у нас не учат», – посетовала эксперт.

Впрочем, как считает эксперт, для того чтобы создать работающий бренд, необходимо учитывать три важные составляющие. Во-первых, идея плюс работа высокопрофессионального дизайнера-художника. Во-вторых, воплощение идеи в реальность путем создания предмета одежды, обуви, аксессуаров. Здесь, по мнению эксперта, требуется компетенция, чего, собственно, у нас, в Казахстане, по ее оценке, достаточно: производство, конструирование, технология, материаловедение. Наконец, в-третьих, продажа продукции. В этой части требуются бизнес-навыки, необходимо сформировать каналы сбыта.

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В свою очередь председатель правления Национальной лиги потребителей Светлана Романовская указала на давно сложившуюся в стране тенденцию: если казахстанское, то обязательно дорого. «Тот же турецкий бренд можно в два раза дешевле купить. Мы понимаем, что это связано с тем, что рабочая сила дорогая, электроэнергия, в общем, все аспекты, которые влияют в конечном итоге на стоимость товара. Поэтому, я думаю, государству нужно как можно больше создавать каких-то условий, не выдавать деньги, чтобы кто-то там получал госзаказ, а предоставлять льготную электроэнергию, готовить кадры на безвозмездной основе, это то, о чем мы говорим не один год», – сказала она в комментариях «Къ».

Между тем, несмотря на многочисленные пробелы в отрасли, отечественный легкопром уже задумывается об амбициозных планах по импортозамещению и выходу на экспортные рынки, при максимальном охвате внутреннего рынка. Как рассказала председатель исполнительного совета консорциума «Жасампаз» Гулмира Уахитова, основная цель, которая стоит перед казахстанскими производителями, – это увеличение доли казсодержания. «Если при изготовлении своих вещей мы будем использовать свои трудовые ресурсы, казахстанское сырье, то деньги будут оставаться в стране. Что позволит нам сохранить действующие рабочие места, создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления. Деньги уходили за рубеж, и к нам поставлялся товар импортного производства. Сейчас мы хотим, чтобы все это делали мы, чтобы деньги оставались в стране», – сказала она в комментариях «Къ».

Уже сегодня, по ее словам, отечественным компаниям удалось выйти на рынки Узбекистана, России и Беларуси. Более того, в настоящее время прорабатывается вопрос поставки ткани для узбекской армии. С учетом их природно-климатических условий технологи хлопчатобумажного комбината ТОО «AZALA Textile», г. Шымкент, занимаются разработкой физико-механического состава ткани именно для Узбекистана. Планируется поставлять в Беларусь «суровую» ткань, которую в дальнейшем белорусские предприятия будут окрашивать и декорировать и шить из них готовые изделия.

Любопытно, но, как отмечает эксперт, Узбекистан, где ежегодно производится около 3,5 млн тонн хлопка-сырца, 1–1,2 млн тонн хлопкового волокна и работает более 90 крупных предприятий текстильной, трикотажной, шерстяной, швейной отраслей, закупает ткани либо в России, либо в Китае. А теперь, оказывается, будет закупать ткани для пошива армейской одежды еще и в Казахстане. «Так как наш хлопок отличается от узбекского хлопка, то есть у нас хлопок-сырец. Его волокна более жесткие, соответственно, ткань более прочная. Узбекский хлопок больше подходит для производства более мягких видов ткани. Они поэтому не шьют из собственного хлопка форму для своей армии, там ведь есть понятия износостойкость, водоотталкивание и так далее», – пояснила Гулмира Уахитова.

При этом эксперт наличие хлопка в Казахстане, то есть собственной сырьевой базы, отнесла к большим плюсам для отрасли, в сравнении с той же Россией и Беларусью, где нет своего хлопка.

«По сравнению с тканями их производства у нас есть шансы удешевить. Единственное, у нас нет производителей красителей. Красители у нас все импортного производства. Мы обратились в Министерство национальной экономики. Возможно, мы будем рассматривать вопрос, чтобы создать своего рода кластер по выпуску и снижению себестоимости наших тканей, возможно, найдем партнера по производству красителей», – сообщила собеседница издания.

К слову, сегодня в Казахстане действуют 984 предприятия легкой промышленности, из них 95% являются малыми. Трудятся на них 12 тыс. человек, в основном это женщины. Кроме того, на текущий момент министерством совместно с НПП «Атамекен», отраслевыми ассоциациями вносятся изменения в действующий комплексный план по развитию отрасли легкой промышленности, в котором предусмотрены все предложения бизнеса.