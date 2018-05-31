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Дарья Бублик: PR в Казахстане необходимо систематизировать

31.05.2018 21:12   522   0

В рамках XIV международного PR-форума руководитель PR-службы ТРЦ MEGA Дарья Бублик рассказала о PR-кризисах, инструментах KPI, а также поделилась видением о будущем PR.

«Сегодня PR-кризисы это просто вопрос новых вызовов в бизнесе. Это не означает, что бизнес не успешен или, что он работает глобально неправильно. Это просто означает, то что нужно с этим работать», - поделилась г-жа Бублик в кулуарах форума. 

Все те проблемы, конфликты, которые возникали в бизнесе раньше, решались двумя сторонами, грубо говоря участниками конфликта и бизнесом. Сейчас к ним присоединилась еще и третья сторона – общество.   

«Сама эта структура - она изменилась, общество оказывает влияние, а система еще как бы не адаптирована. Система самого PR  в Казахстане она под это не адаптирована. Надо ее немного систематизировать и все», - полагает спикер. 

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Если сравнивать казахстанский PR с другими странами, то одно из основных отличий - это невысокий уровень проникновения социальных сетей, вовлечение в интернет, который выше даже в соседней в России. Большая вовлеченность позволяет лучше выстраивать и измерять PR. PR в Казахстане пока слишком неизмеримый.

Асель Караулова: «Роль PR-специалиста в бизнесе значительно возросла»

«Мы ничем не хуже и ничем не лучше, мы проходим свой эволюционный путь и, в плане PR это тоже просто очередной вызов нашего этапа развития», - подчеркнула Дарья Бублик. 

Среди непосредственно инструментов измерения PR, спикер отметила количество вовлечения, реакцию на посты в интернете, количество обработанных жалоб, реакция на определенное количество жалоб, количество отработанных негативных комментариев в социальных сетях и т.д.

«В принципе весь сейчас KPI PR он привязан больше к социальным сетям», - добавила она, отметив что в Казахстане PR стал качественнее в плане обратной связи с клиентами.

В будущем, по мнению специалиста, новым этапом развития PR могла бы стать некая научная деятельность, когда  PR мог бы подсказывать бизнесу какие-то новые инструменты.

«Мне бы хотелось, чтобы PR, учитывая вовлеченность и коммуникацию с людьми, мог бы предлагать компаниям какие-то инструменты. То есть не диктовать, а именно предлагать учитывая вот этот тренд в обществе и учитывая то как развивается мир», - резюмировала г-жа Бублик.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
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  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
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  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
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