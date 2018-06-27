Даунсайзинг – реальная экономия или маркетинговый ход?

Часто ли вы, приобретая товар, обращаете внимание на данные, указанные на упаковке, а потом, придя домой, вдруг обнаруживаете, что на деле купили не совсем столько, сколько предполагали? Вместе с тем, технология даунсайзинга применяется на вполне законных основаниях. Производитель вправе изменять массу своего продукта, главное - правильное указание данных на упаковке. Защитники прав потребителей призывают потребителей, прежде чем покупать что-либо, внимательно ознакомиться с информацией о товаре.

То, что происходит в наших магазинах, называется английским словом «даунсайзинг». Это когда внешний вид уменьшенной упаковки практически неотличим от той, что содержала в себе больший объем. Обычно в супермаркетах такие товары стоят на общих полках рядом со стандартными, так что покупатели очень часто понимают что случилось только дома.

Даунсайзинг – это уменьшение массы продукта в упаковке без изменения стоимости

В условиях непрекращающихся волн глобального экономического кризиса, когда у большинства населения каждый тенге на счету, многие из нас, выбирая продукты в магазинах, стали более внимательнее смотреть на цены. Впрочем, как показывают исследования компании «Лаборатория проектов», к такому тщательному подходу при выборе продуктов пришли еще не все.

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Компания «Лаборатория проектов», специализирующаяся на собственных и коммерческих социологических и маркетинговых исследованиях, провела обзорный опрос общественного мнения на тему «Исследование по продуктам питания», в ходе которого выяснялась степень осведомленности казахстанцев о данном методе искусственного сдерживания цен на продукты, а также их отношение к технологии даунсайзинга.

В опросе приняло участие 300 казахстанцев от 18 лет и старше. В ходе исследования выяснилось, что 96% наших соотечественников покупают продукты питания самостоятельно, 91% респондентов обращают внимание на вес продукта при покупке. Однако для 42% респондентов изменение веса или объема отдельных продуктов со стороны производителей стало новостью.

С точки зрения представителей организаций по защите прав потребителей, применяемый производителями прием, является хорошим маркетинговым решением. «Еще два года назад у нас был случай. К нам обратился человек, обративший внимание на то, что в 5-литровой емкости подсолнечного масла на одних емкостях указано 5 литров, а на других 4,7 литров. Мы провели свое исследование, закупили «Российское солнышко», «Богатовское золото», и мы наткнулись на точно такую же продукцию. Только при внимательном изучении мы увидели, что это разные производители. Наклейка один в один. Только на одном написано «5 литров», а на другом просто стояла цифра «5» и рядом маленькими цифрами – 4,7 л. Сейчас это такой маркетинговый ход. А народ просто привык, поэтому приобретая товар какой-то одной марки, никто не обращает внимание на то, что масса товара или объем его гораздо меньше, чем мы брали ранее», - рассказал «Къ» президент Общества по защите прав потребителей «Адал» Артык Сейткалиева.

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Данное наблюдение подтверждают и исследования «Лаборатории проектов», согласно которым производители массово снижают объемы производимой ими продукции. Так, объем упаковки молока и соков у ряда производителей сейчас составляет 900 мл вместо 1 литра, вес упаковки круп варьируется от 700 до 900 граммов в упаковке, а банка/бутылка пива содержит 0,45 литра вместо привычных 0,5.

Сравнительная таблица некоторых казахстанских производителей по 4 категориям продуктов с указанием объема:

«Да я и сама с этим постоянно сталкиваюсь. К примеру, до недавнего времени я покупала сметану в упаковке по 250 г, а теперь такая же продается, но в ней уже 180 г. При этом никого не осудишь, потому что маркировка соответствует всем техническим стандартам: указывается название, объем, масса. Или раньше в упаковке молока всегда был 1 литр, а сейчас часто сталкиваешься с тем, что там не литр, а 900 мл. Разница, конечно, небольшая. Но цена-то одна и та же. И потом, представляете сколько выигрывает производитель на этой разнице?», - говорит Артык Сейткалиева.

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Между тем, на основе данных мониторингового агентства Energyprom.kz, специалисты «Лаборатории проектов» спрогнозировали получаемую сверхприбыль в случае применения технологии даунсайзинга игроками ряда отраслей в экономике РК. К примеру, если говорить о молочной отрасли, то в 2017 году в стране было произведено 804 млн литров молока. Так, средний «недолив» в отрасли может составлять 10% от общего объема, что эквивалентно 80,4 млн литрам молока. Если данный объем распределить в упаковки по 0,9 литра по средней цене 200 тенге, а это свыше 89,3 млн упаковки, то производитель получает прибыль в размере 17, 9 млрд тенге в год.

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынках пива и круп. По данным агентства EnergyProm, в 2017 году в Казахстане было произведено 517,4 млн литров пива. Исследования «Лаборатории проектов» показали, что использование технологии даунсайзинга в пивной отрасли может принести 206,96 млрд тенге при средней цене 180 тенге за банку/бутылку пива объемом 0,45 литра. Производители круп, использующие технологию обмана и недовеса, могут заработать более 2,6 млрд тенге при средней цене 300 тенге за упаковку в 800 грамм. Если исходить из данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, то согласно данным, в стране было произведено свыше 70,5 млн кг крупы.

Впрочем, стоит отметить, что казахстанский потребитель, уставший платить за несуществующий товар, все же порой проявляет бдительность. Как показали исследования компании «Лаборатории проектов», больше половины опрошенных респондентов (55%) считают решение со стороны производителей об уменьшении веса продукции при прежней стоимости неправомерным и необоснованным. 41% казахстанцев категорически не согласны с тем, что снижение веса и объема продуктов при прежней стоимости помогает производителям удерживать рост цен на продукты питания. При этом 41% респондентов считает обязанностью производителя уведомлять потребителя об изменениях веса упаковки путем публикаций в СМИ.

А вот игроки рынка по-разному оценивают происходящее. Продавцы и маркетологи объясняют уменьшение объема заботой о людях. Мол, литровый объем для небольших семей избыточен, и производители, предлагая продукты с меньшей массой или объемом, идут навстречу потребителям, учитывая предпочтения последних.

Защитники прав потребителей напротив уверены, что предпринимаемые производителями ходы можно классифицировать как намеренное введение потребителя в заблуждение.

«Конечно, с одной стороны, потребитель сам виноват в невнимательности. С другой - это введение в заблуждение, - заметила в комментариях «Къ» глава «Национальной лиги потребителей Казахстана» Светлана Романовская. – Поэтому сейчас мы в рамках Консультационного совета по защите прав потребителей государств-участников СНГ, Координационного совета при ЕЭП готовим предложение для правительства, суть которого заключается в том, что производители помимо реального объема указывали, какова цена товара за 1 литр или за 1 кг товара. Это необходимо, чтобы человек понимал сколько и за что он платит».

По словам эксперта, правозащитники обсуждали данную инициативу с депутатами парламента, с предпринимателями. Но пока она все еще находится на уровне переговорного процесса. Поэтому и специалисты «Лаборатории проектов», и защитники прав потребителей из общественных организаций советуют людям, прежде чем приобрести товар, внимательно ознакомиться с информацией, которая указана на его упаковке.