Дефицит топлива в Казахстане может сорвать регулярное авиасообщение в стране

Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода регулярное авиасообщение в РК находится под угрозой срыва, сообщается в пресс-релизе компании "Эйр Астана".

Такой сценарий событий возможен несмотря на то, что по поручению главы государства от 15 мая 2009 года была разработана Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2016 годы, одним из приоритетных направлений которой являлось всестороннее развитие нефтеперерабатывающей отрасли. Конечной целью этого было обеспечение в 2016 году внутреннего рынка авиационным керосином, бензином и дизельным топливом отечественного производства.

Однако ситуация с авиатопливом усугубилась в 2017 году. Основными компаниями-экспортёрами авиационного керосина в Казахстане являются ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть», совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 году снизился до 15 тыс. тонн по сравнению с 44 тыс. тонн в 2016 году. Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Так, ПАО «Газпромнефть» уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года.

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В 2017 году потребность гражданской авиации в авиационном топливе составляет 800 тыс. тонн, из которых лишь 241 тыс. тонн производится Шымкентским НПЗ, являющимся единственным стабильным производителем авиатоплива в Казахстане. Однако он останавливается на проведение ремонтно-профилактических работ осенью текущего года, что ещё более усугубляет кризисную ситуацию.

На протяжении многих лет субъекты гражданской авиации РК на 70% зависимы от поставок из Российской Федерации, которые носили нецикличный и негарантированный характер. Политика российских ресурсодержателей направлена на реализацию авиатоплива по остаточному принципу.

Другие страны-экспортеры авиационного топлива, такие как Туркменистан, Азербайджан и Беларусь также испытывают значительный дефицит на внутреннем рынке. При этом, приоритетным регионом для экспорта в незначительных объемах является Афганистан. Ещё один экспортёр КНР производит другой тип авиационного керосина - Джет А-1, для использования которого потребуется переоснащение и модернизация действующей инфраструктуры аэропортов РК. Таким образом, ввоз альтернативного авиатоплива не представляется возможным в краткосрочной перспективе.

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Приостановка поставок топлива из РФ неизбежно приведёт к коллапсу отечественного рынка авиатопливообеспечения и создаёт угрозу функционирования транспортного авиасообщения из/в РК.

С августа 2017 года Министерство энергетики РК принимает всевозможные меры для разрешения кризисной ситуации, в том числе путём переговоров с Минэнерго РФ. Однако данные антикризисные меры имеют временный характер и перед субъектами гражданской авиации все еще остро стоит вопрос обеспечения авиатопливом в предстоящие месяцы.

Международно-признанным стандартом в авиатопливообеспечении перевозчиков, позволяющим сглаживать риски, возникающие по причине дефицита авиатоплива, является диверсификация и страхование запасов за счет создания резервной схемы авиатопливообеспечения и хранения стратегического запаса для национального перевозчика в основных авиаузлах.

В нынешних условиях недостаточных мощностей резервуарного парка аэропортов РК, разрешённый лимит хранения авиатоплива для «Эйр Астаны» позволяет планировать заправку воздушных судов лишь на 10-дневные сроки. Создание достаточных стратегических резервов необходимо для выполнения долгосрочных производственных программ и обязательств перед пассажирами.

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