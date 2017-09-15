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«Делойт» объявил о получении рекордной выручки в размере $38,8 млрд

15.09.2017 10:45   620   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

«Делойт» представил данные о совокупной выручке компаний своей международной сети за финансовый год, закончившийся 31 мая 2017 года. По итогам года совокупная выручка составила $38,8 млрд, обеспечив сети 7,1%-ный рост с учетом исчисления в долларах США. Рост выручки за два последних года составил в среднем $2 млрд или 8,3%.

«Рост выручки «Делойта» обусловлен двумя основными факторами, — отметил генеральный директор международной сети «Делойт» Пунит Ренжен. — Во-первых, это наша модель многофункциональной деятельности, которая продолжает оставаться источником наших конкурентных преимуществ. Во-вторых, это наши клиенты, которые все чаще выбирают «Делойт» в качестве партнера, который помогает им проводить необходимые изменения и переосмысливать свою деятельность в условиях постоянно развивающейся мировой бизнес-среды».

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Рост выручки «Делойта» в 2017 финансовом году был обусловлен деятельностью фирмы в различных отраслях, среди которых телекоммуникации, СМИ и высокие технологии, а также промышленность и торговля; рост выручки от оказания услуг в каждой из них превысил 9% с учетом исчисления в долларах США.

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Наибольший рост показал показатель выручки от предоставления консультационных услуг по управлению рисками — на 12,9%,  что объясняется растущим осознанием стратегической роли управления рисками в качестве фактора повышения эффективности деятельности и ориентацией на целевые приобретения в быстроразвивающихся областях (например, в сфере кибербезопасности), а также развитием инновационных решений в области автоматизации роботизированных процессов, выявления рисков и интеллектуальной аналитики.

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Выручка по направлению консалтинга выросла на 10,2% за счет возникающей необходимости ускорения темпов преобразования бизнес-моделей клиентов в условиях нестабильных рынков, а также за счет увеличения спроса на консалтинговые услуги при создании стратегических альянсов и осуществлении стратегических приобретений и инвестиций в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, когнитивные технологии, креативный цифровой консалтинг, облачная обработка данных, технологии блокчейн и Интернет вещей (IoT). «Делойт» продолжает предпринимать новаторские шаги, помогая клиентам трансформировать свой бизнес путем проведения совместных инновационных инициатив с такими организациями, как Университет сингулярности (Singularity University) и Совет по экономическому развитию Сингапура.

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Рост выручки от оказания услуг по консультированию в сфере налогообложения и права составил 6,6%, что объясняется спросом на услуги в области «глобальной налоговой перезагрузки», связанной с деятельностью, осуществляемой в рамках инициативы ОЭСР по предотвращению размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS); развитием цифровых технологий и процессов автоматизации, а также повсеместным расширением глобализации. Стремясь помогать своим клиентам в управлении процессами принятия уверенных решений в отношении налоговых аспектов ведения их деятельности, «Делойт» представил ряд расширенных технологических решений, среди которых ― инструменты подготовки документации по ТЦО (TP Digital DoX), анализа цепочки стоимости (VCAT) и создания информационных панелей и отчетов в различных форматах (myInsight). 

Выручка от оказания услуг в области финансового консультирования выросла на 5,8% за счет увеличения спроса на комплексные инновационные услуги по различным аспектам сделок по слияниям и поглощениям. На рост данного показателя также оказала влияние деятельность Группы «Делойта» по проведению финансовых расследований, которая была признана лидером в области электронного обнаружения данных, проведения финансовых расследований и разрешения споров. С точки зрения географии оказания услуг в области финансового консультирования достижению хорошего показателя выручки по данному направлению способствовал рыночный рост в Китае и расширение Азиатско-Тихоокеанской сети по борьбе с финансовыми преступлениями.

Объем услуг в сфере IT достиг 63 млрд тенге за полгода

Рост выручки от оказания аудиторских услуг составил 1% — мы продолжаем инвестировать средства в повышение качества и согласованности аудиторских процедур по всей сети с тем, чтобы сделать наши аудиторские проверки рациональными и информативными. В 2017 финансовом году «Делойт» возглавил список Fortune Global 500 по выигранным конкурсам на проведение аудита и получил признание в качестве международного лидера в области инновационного аудита, аудиторской аналитики и применения технологий искусственного интеллекта для проведения аудита.

Наибольший рост выручки был продемонстрирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (9%), на втором месте ― Европа, Ближний Восток и Африка (8,6%); выручка от оказания услуг на территории Северной и Южной Америки выросла на 5,6% с учетом исчисления в долларах США.

«Делойт» осуществляет стратегические инвестиции в интеграцию трансформационных технологий и аналитики данных в свои решения и продукты по всем направлениям своей деятельности. Стратегические инвестиции, осуществленные в трансформацию в 2017 финансовом году, включают:

- развертывание глобальных решений в области аудита, включая собственную аудиторскую платформу Magnia, собственную аналитическую платформу Illumnia и собственный портал Cognia, предоставляющий специалистам в сфере аудита инновационные инструменты и подходы, основанные на самых современных достижениях в области облачных решений, искусственного интеллекта и машинного обучения;

- реализацию программы мониторинга и оценки качества аудита (Audit Quality Monitoring and Measurement), внедрение международного экспертного центра по вопросам качества аудита (Global Center of Excellence for Audit Quality) и разработку расширенной международной учебной программы для 70 тыс. специалистов «Делойта» по аудиту по всему миру ― благодаря данным инициативам мы смогли повысить качество выполнения аудиторских проектов;

- инвестиции в ключевые рынки с целью дальнейшего укрепления международной сети офисов и технологических центров «Делойта» ―  это позволило нам повысить качество оказания консультационных услуг наиболее важным международным и местным клиентам;

- использование платформ ValueD, iDeal, D3 Discovery и Financial Crime Analytics в рамках направления финансового консультирования, что способствовали достижению нашими экспертами нового уровня знаний и опыта для оказания содействия клиентам в решении сложных бизнес-задач;

- разработку интегрированных решений на основе облачных вычислений, которые, помимо прочего, будут использовать передовые методы машинного обучения, обработку текстов на естественных языках и алгоритмы обработки больших данных на основе графов, позволяющие строить прогнозные модели и проводить когнитивный анализ данных; конечной целью таких улучшений является повышение эффективности принятия решений и снижение рисков клиентов в таких ключевых областях, как бизнес-этика, кибербезопасность, расширенное управление предприятием, а также производство и контроль качества продукции;

- создание сети центров киберразведки (Cyber Intelligence Centers) по всему миру, предлагающих клиентам решения, которые позволяют им защитить себя, а также предвидеть новые угрозы и противостоять им, чтобы обеспечить безопасность, готовность и устойчивость систем к кибератакам; наши аналитические центры работают круглосуточно 365 дней в году, разрабатывая управляемые и кастомизируемые клиентские решения и стремясь удовлетворять растущий спрос на услуги в данной области, а наши продукты включают в себя решения для расширенного мониторинга событий, связанных с безопасностью, анализа данных по угрозам, управления киберугрозами, реагирования на возникающие инциденты и др.;

- улучшенное взаимодействие с клиентами при оказании услуг в области налогообложения и права за счет внедрения инновационных технологий во всех областях обслуживания и цифровой платформы для управления взаимоотношениями с клиентами;

- расширенную экосистему Департамента консультирования по налогообложению и праву, созданную за счет организации шести совместных предприятий с компаниями в области автоматизации, когнитивных технологий и блокчейна. Группой по предоставлению решений для бизнеса заключено пять стратегических соглашений с поставщиками услуг в области автоматизации роботизированных процессов (RPA) и создан Экспертный центр по RPA. «Делойт» совместно с The Bakery Worldwide Ltd. обеспечивает взаимодействие представителей бизнеса и клиентов с тысячами начинающих предпринимателей.

Справка

Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву, используя профессиональный опыт около 3,7 тыс. сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске и Новосибирске (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).

 

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