Директор торгового комплекса Руслан Ерекешев: за счет уникальности MART Village конкурентов как таковых у него нет

В Алматы 26 августа открылся первый ТФЦ — торгово-фермерский центр MART Village с непривычным составом арендаторов: продуктовым рынком площадью более 2 тыс. кв. м (300 торговых мест), многочисленными магазинами обуви, домашнего текстиля, товаров для дома и сада, а также с мастерскими мелкого ремонта.

«Объект обошелся в 6 млрд тенге инвестиций. 4 млрд — банковский заем, но получивший субсидирование по линии «Даму», 2 млрд — собственные средства. Рассчитываем, что инвестиции окупятся за 10 лет. Открытие MART Village позволило создать порядка 2 тыс. рабочих мест. У нас 650 арендаторов, 450 помещений. Есть фермерский рынок, островки, фудкорт. Представлены товары со всего мира. Если говорить о казахстанских производителях, то примерно каждый пятый магазин — с местными товарами: обувь, одежда. И, конечно, сельскохозяйственная продукция наша», — делится данными директор торгового комплекса Руслан Ерекешев.

По его словам, идея появилась потому, что в классических торгово-развлекательных центрах присутствует определенный, примерно одинаковый набор арендаторов. «Выбор представлен в основном одеждой для молодежи, стилем кэжуал. Мы обратили внимание на рынки и проанализировали, почему люди покупают там. Оказалось, что на рынках присутствует огромный ассортимент товаров, который в торговых центрах не представлен, поскольку для торговцев с базара аренда в торговых центрах — это дорого. Что нужно для арендаторов, которые приходят с рынков? Это помещение площадью 30 кв. м. Мировой стандарт в ТЦ — 100–150 кв. м. В нашем торговом центре площади разные — 100–150 кв. м, 30 кв. м, 40 кв. м, а есть и вообще 20 кв. м. Благодаря этому мы получили 450 помещений — порядка 100 магазинов обуви, 70 магазинов детских товаров, 200 магазинов одежды, все остальное — фермерские товары, товары для дома и галерея электроники. Многие товары несвойственны для торговых центров, например, текстиль и посуда, а у нас продающих их магазинчиков порядка 30», — поясняет директор ТФЦ.

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Кроме того, он считает, что разносторонняя направленность торговых площадок в новом ТЦ позволит алматинцам экономить время, совмещая поездки на базары, рынки, супермаркеты и ТЦ в единую. «Как люди проводят свой выходной день: утром базар, потом супермаркет, затем торгово-развлекательный центр, а потом «Тастак», если дома мелкий ремонт произвести нужно. Чтобы этого всего не было, мы все объединили в одном торговом центре. Есть товары, которые в супермаркетах представлены плохо. Это скоропортящиеся продукты: мясо, овощи, фрукты, поэтому мы и сделали фермерский рынок — сердце нашего торгового центра. Здесь есть все необходимое для цивилизованной торговли: тележки, вместо прилавков — холодильные витрины, лаборатории, морозильные камеры. Фермерские рынки — это тенденция, набирающая обороты по всему миру. Правильное питание, органическое, свежее. На самом деле, мы от этого никуда не уходили, просто сейчас пришли к пониманию, что необходимо делать цивилизованно», — говорит г-н Ерекешев.

По его мнению, проект будет пользоваться успехом. Аналогичный центр под названием «Алтын Арба», расположенный в Караганде, правда, меньше площадью, за год полюбился горожанам. Алматинские торговцы проявили интерес к ТФЦ с первых дней — здесь почти не осталось пустующих площадей.

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«В аренду сдано 98% помещений. Цена в среднем 5 тыс. тенге за кв. м. Место на рынке стоит 20–30 тыс. тенге, в зависимости от расположения. Но первый месяц с торговцев рынка плату не планируется взимать, а со второго месяца, если поток посетителей достигнет 10–15 тыс. человек в день, то будем думать об аренде. Если говорить про цену за аренду места под продажу овощей, то средняя цена по городу за 1,5 кв. м выкладки — 60 тыс. тенге, у нас — 3,5 кв. м выкладки — 40 тыс. тенге», — подтвердил директор MART Village.

По словам руководителя ТФЦ, за счет уникальности проекта конкурентов как таковых у него нет, но регулировать цены планирует — за счет прямой работы с производителями.

«Цены своих продавцов мы не регулируем — они должны привыкнуть к своему потребителю. Они сами сейчас регулируют. Основной наш рычаг воздействия на ценообразование — работа с производителями. Мы даем производителей, у которых нет перекупщиков и они, скажем так, задают тон», — заключил Руслан Ерекешев.

На открытии присутствовал аким города Алматы Бауыржан Байбек, который отметил необходимость развития в городе цивилизованной торговли и создания условий для этого.

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С 26 августа по 2 сентября будет проходить фестиваль, приуроченный к торжественному открытию ТФЦ.

MART Village — это новый проект ГК «ARCADA», основной целью которого стало предоставление фермерам возможности продавать жителям города экологически чистые, натуральные и качественные продукты без посредников. На прилегающей территории построен наземный паркинг на 350 мест. Общая площадь двухэтажного торгово-фермерского центра составила более 40 тыс. кв. м, арендная площадь — более 26 тыс. кв. м.

Группа компаний ARCADA — ведущая девелоперская компания, работающая на рынке Республики Казахстан c 1999 года. Специализируется на инвестициях, строительстве и управлении объектами коммерческой недвижимости. В настоящее время под управлением группы находится около 300 тыс. кв. м коммерческих площадей в ключевых городах Казахстана: Астана, Алматы, Караганда и Костанай.