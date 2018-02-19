Для Аральского района предлагают разработать пилотную стратегию экономического развития

С таким предложением сегодня в ходе международного симпозиума по возрождению Приаралья в Астане выступил директор Центра прикладных исследований «Талап» Рашим Ошакбаев.

«Имеет смысл подойти неординарно и посмотреть, какие есть у региона активы, помимо развития рыбоводства и рыбопереработки, для того чтобы в дальнейшем развивать этот регион», - сказал Рашим Ошабкаев.

При этом он отметил, что методология стратегии экономического развития (CEDS) подразумевает максимальную инклюзивность, то есть, чтобы в разработке плана развития региона участвовали как можно больше местного бизнеса, местные сообщества.

Еще одно требование методологии – чтобы люди, которые будут осуществлять эти действия находились на месте.

Между тем, акимат Кызылординской области выделяет 4 перспективных отрасли развития Аральского района: горнорудная промышленность, туристический кластер, АПК и возможность развития обрабатывающей промышленности через создание индустриальной зоны.

Напомним, ранее Крымбек Кушербаев сообщал, что за последние 5 лет на развитие Кызылординского региона было привлечено более 1,3 трлн тенге прямых инвестиций. По его словам, в настоящее время в Приаралье функционирует 8 заводов по переработке рыбы. Объем вылова рыбы за последние 5 лет увеличился в 2 раза, объем экпорта - в 9 раз.

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