Эксперт: Казахстанский рынок криптовалют может достигнуть $300-400 млн

Казахстанский рынок криптовалют уже в конце этого года может достигнуть объема в $300-400 млн. Такое заявление сделал председатель совета Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют Есет Бутин в кулуарах международной «Криптоконференции-2018» в Алматы.

По самым скромным оценкам объем мирового рынка криптовалют за вырос до $250 млрд. По словам Есета Бутина, стремительно развивающие торговые площадки все сложнее игнорировать властям.

«Мы прекрасно понимаем, что рынок криптовалют за год вырос в 40 раз. Это геометрическая прогрессия. Сейчас просчитать рынок криптовалют в Казахстане очень сложно. Но могу точно сказать, что в 2017 году он составил минимум $100 млн. Если отталкиваться от модели развития мирового рынка криптовалют, то мы ожидаем, что в 2018 году он вырастит минимум в 5-7 раз. Таким образом, мы можем говорить, что этот год мы закончим с объемом рынка $300-400 млн. Это я говорю именно о крипторынке и о тех инвестициях, которые осуществятся физическими и юридическими лицами Казахстана», - отметил председатель совета Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют.

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В настоящее время в организацию входит более 50 юридических лиц. Все они так или иначе связаны с новыми технологиями.

Напомним, ранее участники «Крипотоконференции – 2018» выдвинули предложение о создании Консультативного совета для выработки единой согласованной позиции по разработке, обоснованию и проведению экспертизы законопроектов в области регулирования криптоотрасли.

ФОТО: Олег СПИВАК