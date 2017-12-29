Эксперты: рынок e-commerce ожидает увеличение до 400 млрд к 2020 году

В качестве благоприятных факторов специалисты называют высокий уровень проникновения интернета среди населения, развитую инфраструктуру (онлайн-магазинов, логистики, платежных инструментов), а также хорошую покупательскую способность казахстанцев. О перспективах рынка электронной коммерции и планах АО «Казпочта» рассказал «Къ» исполнительный директор по e-commerce АО «Казпочта» Аскарбек Алшанбаев.

– Аскарбек Серикбекулы, каков объем глобальной электронной коммерции на сегодня? Какова в нем доля Казахстана? Каковы прогнозы?

– По итогам 2017 года денежный объем рынка составит более $2,3 трлн, или около 10% всех проданных в мире товаров, то есть каждый 10-й товар продается онлайн. Объем рынка в мире растет в среднем на 20%. Это одна из самых динамично и быстро развивающихся отраслей. Ключевыми странами в мире с развитым рынком «е-ком» являются Китай (30% глобального рынка. – «Къ»), США, Великобритания, Япония, Германия, Россия. Казахстан сейчас занимает меньше 1% на глобальном рынке. Если в мире в среднем электронная коммерция занимает около 10% от розничной торговли, то в Казахстане это всего около 2,6%, то есть электронная коммерция у нас только зарождается. Но мы прогнозируем бурный рост рынка, и если в 2016 году объем рынка составил 180 млрд тенге, то к 2020 году этот показатель достигнет 360–400 млрд тенге. В объемах посылок мы вырастем в 4 раза: если в 2016 году казахстанцам доставили 15 млн посылок, то к 2020 году будет доставлено более 60 млн посылок.

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– В настоящее время правительство страны активно развивает е-коммерцию, в том числе путем цифровизации многих смежных отраслей, таких как логистика, финансовый рынок, а также государственных функций по таможенной очистке и налоговому учету. Какую роль может занять в этом процессе АО «Казпочта»?

– Да, действительно, для развития рынка электронной коммерции правительством утверждена комплексная Дорожная карта. Также в проекте нового Налогового кодекса предусматривается освобождение от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налогов с доходов, получаемых в сфере электронной торговли. Данная норма применяется индивидуальным предпринимателем в случае, если доходы от осуществления электронной торговли составляют не менее 90% от совокупного годового дохода. Это позволит, во-первых, нашим интернет-магазинам пустить освобождаемые финансовые ресурсы на развитие продаж и маркетинга и повышение своих компетенций, что поможет конкурировать с зарубежными интернет-магазинами. Во-вторых, данные льготы являются отличным стимулом для перевода своего бизнеса в онлайн-формат. Они внесены в новый Налоговый кодекс, который сейчас находится в мажилисе парламента, эти нормы должны вступить в силу с 2018 года. То есть сейчас самое время для МСБ создавать онлайн-бизнесы.

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В части развития логистики предусмотрены мероприятия, нацеленные на уменьшение сроков и повышение качества доставки. Например, АО «Казпочта» с начала 2017 года сократило сроки доставки товаров из отделения в отделение по Казахстану в 2,5 раза (с 15 до 6 дней), в следующем году сроки доставки будут сокращены еще в 2 раза – с 6 до 3 дней. Многие казахстанцы делают покупки в интернет-магазинах других стран, например Китая, США и стран Европы. Сроки доставки из данных регионов также были сокращены в 2,5 раза – с 60 до в среднем 18–25 дней. Сейчас мы работаем с нашими партнерами из других стран в части оптимизации авиамаршрутов до Казахстана, с таможней РК в части автоматизации процесса таможенной очистки почтовых отправлений, а также модернизируем свою сортировку и процесс доставки. Все это позволит нам сократить сроки доставки из ключевых стран до 10–15 дней в следующем году.

Для улучшения качества доставки мы внедряем цифровизацию наших бизнес-процессов, в том числе в части информационного взаимодействия с интернет-магазинами.

Покупатель, в свою очередь, имеет полный контроль над процессом доставки товара посредством СМС-уведомлений, телеграм-бота и мобильного приложения post.kz. Это все то, что в конечном счете влияет на качество. Мы также продолжаем активно развить нашу сеть доставки, с тем чтобы наши отделения и пункты выдачи заказов были в шаговой доступности – в пределах 1 км.

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Конечно, полного перехода на онлайн-торговлю не будет, как вы видите, даже в самых развитых странах доля онлайн в рознице составляет не более 25%. Соответственно, мы ожидаем, что минимум 25% розницы в Казахстане перейдет в онлайн, а количество населения, которое покупает товары онлайн, к 2020 году составит более 6 млн человек (или каждый третий житель страны).

– Что препятствует, на Ваш взгляд, полноценному развитию электронной коммерции в Казахстане?

– В первую очередь менталитет. Мы не хотим долго ждать доставки товара, и многим нравится сам процесс поиска и хождения по торговым центрам. Однако опыт других стран показывает, что с сокращением сроков доставки и улучшением качества опыта онлайн-покупки товаров и услуг клиент будет переходить в онлайн.

Также у бизнесменов не хватает знаний и навыков в онлайн-продажах. Для развития интернет-магазина нужно не только обладать базовыми компетенциями в ведении бизнесе, но и понимать, как создавать и продвигать дополнительный, эффективный онлайн-канал продаж.