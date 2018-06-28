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Экспортеры решили проблему волатильности курса нацвалюты

28.06.2018 11:00   521   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

Второе лето подряд валютный рынок Казахстана неустойчив. Повышенный спрос на доллары приводит к колебаниям стоимости национальной валюты, и это отражается в первую очередь на компаниях, которые поставляют свою продукцию за рубеж. «Къ» узнал, как эту проблему решили на уникальном предприятии страны – в АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

ТЭМК – полностью интегрированная компания, деятельность которой охватывает все этапы, от добычи марганцевой руды и известняка до производства продукции с высокой добавочной стоимостью. Комбинат реализует в стране и за рубежом ферросплавы и карбид кальция.

«В настоящее время мы поставляем карбид кальция в Россию (например, в 2017 году дистрибьюторы этой страны приобрели у нас более 15 тыс. тонн продукции). Кроме того, наш завод поставляет продукцию в Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. Со всеми импортерами мы работаем по контрактам, которые предусматривают оплату продукции в разных валютах», – рассказал коммерческий директор Арыстанбек Тупеев.

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Во внешнеторговых операциях велика опасность валютных потерь, связанных с изменением курса. Убытки экспортера здесь связаны со снижением курса валюты платежа. Чаще всего ТЭМК поставляет карбид кальция в Российскую Федерацию по договорам, согласно которым продукция считается в долларах, однако оплачивается в рублях по курсу Центробанка РФ в день оплаты.

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«Колебания курса национальной валюты в нашей стране и за рубежом всегда отражаются на деятельности предприятия. Во время поставки товара курс один, а через 30 дней доллар может стоить совсем иначе. Если он растет, мы в плюсе, а если падает – в минусе. Именно поэтому мы перешли на аккредитивную форму оплаты. От аккредитивной оплаты покупатель выигрывает из-за отсрочки платежа – сначала он получает товар, а затем оплачивает его. Комбинат, используя эту операцию, выигрывает за счет своевременной оплаты», – поделился подробностями заместитель председателя правления Иван Леннов.

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В этой сделке ТЭМК участвуют три стороны: комбинат и его банк, импортер и его банк, а также гарант этих отношений KazakhExport.

«За счет введения госкомпании в наши отношения срок оплаты за товар сократился до 15 дней. KazakhExport заключает договор по размещению условного банковского вклада в банке импортера. Как только наш банк подтверждает этот аккредитив, мы сразу поставляем товар. KazakhExport перечисляет деньги на наш счет, а импортер рассчитывается уже со своим банком», – объяснил подробности заместитель председателя правления г-н Леннов.

Капитальные инвестиции в казахстанское образование падают

Казахстанские экспортеры говорят, что аккредитив может помочь и в других ситуациях. Например, в Узбекистане запрещена предоплата иностранным предприятиям. Компании соседней страны работают строго за последующую оплату, то есть они могут получать товар только под реализацию. А это уже своеобразная форма кредитования.

«Мы закупаем сырье в России и в Казахстане, оплачиваем налоги, заработную плату, производим перечисления в пенсионный фонд. Компания большая, и у нас есть постоянные расходы, поэтому и доходы должны идти планомерно. Часто бывает так, что мы даем отсрочку нашим партнерам на 15 дней, но они не укладываются в две недели, и тогда у нас увеличивается отсрочка платежа иногда и на 30 дней. Ведь эти компании тоже работают под реализацию, последующую оплату», – прокомментировал ситуацию коммерческий директор.

К сожалению, по такой схеме АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» и KazakhExport работают только с одной российской компанией. Здесь еще не подсчитывали экономию затрат, но она непременно будет, уверены в ТЭМК. Ведь управление рисками – это очень сложный процесс. Например, в штате большинства крупных западных фирм есть особая должность – менеджер по риску, в функциональные обязанности которого входит обеспечение снижения всех видов риска. В нашей стране при осуществлении международных операций экспортеров таким риск-менеджером является компания KazakhExport.

В 2019 году экспорт казахстанских автобензинов может составить порядка около 1 млн 200 тыс. тонн

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