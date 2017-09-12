Экспортный потенциал казахстанского зерна составит 8 млн тонн

Экспортный потенциал казахстанского зерна урожая 2017 года составит 8 млн тонн. Об этом в ходе заседания правительства во вторник заявил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

"В целом, валовый сбор зерна в бункерном весе прогнозируется более 19,5 млн тонн, а по трем основным зерносеющим регионам планируется собрать порядка 15 млн тонн. Указанные объемы с учетом ожидаемого качества позволят довести экспортный потенциал зерна до 8 млн тонн", - сказал Айтуганов.



Уборочные работы в стране подходят к завершению. По данным на 12 сентября текущего года убрано 11,6 млн га, или 76,7% посевных площадей. Намолочено при средней урожайности 12,6 центнеров с гектара 14,7 млн тонн зерна.



"В основных зерносеющих регионах убрано: в Акмолинской области - 3,5 млн тонн зерна, Северо-Казахстанской - 3,3 млн тонн зерна, Костанайской области - 3,8 млн тонн зерна", - отметил вице-министр.

На юге и западе страны уборка колосовых зерновых культур завершена, собрано 1,4 млн тонн, что на 3,5% выше уровня прошлого года.



Также завершается уборка ячменя. На сегодняшний день убрано 1,8 млн га, или 86% площадей, собрано 2,7 млн тонн. По масличным культурам убрано порядка 24% уборочных площадей, что превышает уровень прошлого года на 10%.

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Вице-министр также отметил, что в текущем году значительно увеличилось качество зерна. В частности, "доля пшеницы третьего класса составляет 76%, тогда как в прошлом году данный показатель составлял 44%, с клейковиной 25 и выше – 47%, в прошлом году это значение составляло всего 9%".

ФОТО: Газета.ру