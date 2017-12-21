Элитная недвижимость в Алматы: тенденции и прогноз на 2018 год

Несмотря на стагнацию на рынке жилья, количество сделок по недвижимости показывает стабильный рост, особенно в сегменте первичного жилья. Не в последнюю очередь это происходит благодаря наличию выгодных предложений от застройщиков, которые обладают большим пулом площадей для продажи и могут корректировать цену в сторону снижения благодаря сокращению издержек и уменьшению площади квартир.

Тем не менее, в этом году пользователи стали на 20% чаще, чем прошлом, искать трехкомнатные квартиры, количество обращений за первое полугодие 2017 года в отделы продаж застройщиков выросло на 30%, а цены на такую недвижимость практически не изменились. Стоит отметить, что в этом сегменте сохраняется привязка стоимости квадратного метра к курсу доллара из-за высокой доли импортных материалов, используемых при строительстве.

Юлия Копытина, руководитель отдела маркетинга и рекламы «РАМС Казахстан», рассказывает:

«На сегодняшний день строительная отрасль находится в стабильном состоянии: нет резких скачков — повышения или снижения цен, как и нет спада или оживления спроса среди покупателей. В целом, рынок стабилен. Первичная недвижимость к сроку ввода в эксплуатацию, как и полагается, немного растёт в цене. Но по нашим наблюдениям это не влияет на потребителя. Те, кто планирует купить, покупают несмотря ни на что».

Теперь поговорим о трендах на 2018 год. На что ориентируются при покупке элитного жилья казахстанцы и, в частности, алматинцы?

Во-первых, это качество строительства и отделки – чистовая отделка позволяет сэкономить время на дизайнерские и ремонтные работы, качественные материалы будут выглядеть солидно и соответствовать ожиданиям жильцов во время службы. Этот тренд сегодня спустился и классом ниже – многие ЖК бизнес-класса также предусматривают сдачу квартир в готовом виде. Застройщики предлагают интересные акции для тех, кто предпочитает чистовую отделку, так, ЖК Ile de France предлагает каждому, купившему квартиру до Нового года индивидуальный дизайнерский проект и завершенный ремонт, а Esentai Apartments и Orchard Residence комплектуют каждую квартиру бытовой техникой и мебелью.

От пентхаусов на высоте – к малоэтажному жилью, от больших площадей – к маленьким. Любопытный тренд наблюдается в области предпочтений этажности, в частности, повысился спрос не только на таунхаусы, но и на ЖК в центре города небольшой этажности – до 7 этажей, а средняя площадь популярных квартир в I классе сократилась с 300-400 квадратных метров до 150-170.

«Если мы не хотим жить в Европе, а хотим жить в Алматы и достаток позволяет, - говорит Нина Лукьяненко, вице-президент ОАРК, - то в первую очередь нужно смотреть на местоположение, то есть, это обычно верхняя часть города должна быть, достаточно центральные районы с хорошими центральными развязками, это обязательно должен быть малоэтажный жилой комплекс, не выше семи этажей, хорошая отделка, небольшая квадратура и достаточно солидное соседство».

Таунхаусы – это отличный вариант для спокойного проживания, однако их местоположение не всегда позволяет деловым людям быстро добраться в центр города, поэтому клубные дома и ЖК класса «премиум» уверенно держат лидерство по продажам. Из интересных объектов элит-класса, сданных в последние два года можно отметить Dostyk Residence и Ile de France, расположенные в Медеуском районе, который уверенно держит первенство по цене за квадратный метр на рынке недвижимости Алматы. Практически все новостройки первого класса расположены именно здесь. Самый краткий путь до делового центра города и основных ТРЦ – Esentai Mall, Dostyk Plaza и MEGA Alma-Ata, ресторанов в комплексе Villa Boutiques & Restaurants, удобные пути подъезда к ЖК и относительно быстрый выезд на ВОАД, ведущую к аэропорту – неоспоримые преимущества Медеуского района.

По словам эксперта Нины Лукьяненко, один из наиболее удачных вариантов для приобретения квартиры, это жилой комплекс Ile de France строительной компании «РАМС Казахстан»: "Это расположение достаточно престижное, это хорошая, качественная отделка, как наружная, так и внутренняя, площади – это уже не с огромным размахом, но и не малогабаритки, ну и, конечно же, это соседство".