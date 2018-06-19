Ежегодно Казахстан импортирует кондитерских изделий на $350-400 млн

Порядка 50% кондитерских изделий, которые продаются в Казахстане, является импортным. При этом есть хороший потенциал по импортозамещению. В денежном выражении она равна порядка $700 млн ежегодно. Такие данные озвучил сегодня в ходе пресс-конференции на площадке КазМедиаЦентра генеральный директор KazFoodProducts, руководитель ассоциации кондитеров Казахстана АлиханТалгатбек, передает корреспондент Kursiv.kz.

По его оценке, необходима поддержка кондитеров на государственном уровне.

«Люди тратят на кондитерские изделия больше денег, чем на хлеб и масло. «Кондитерка» - это номер один по импорту. На $350-400 млн ежегодно мы импортируем кондитерских изделий в Казахстан. Есть хороший потенциал по импортозамещению. Более того мы просчитывали: естьпотенциал по экспорту на сумму порядка $700 млн ежегодно. То есть мы можем в Казахстане производить примерно на $1,5 млрд кондитерских изделий, а производим на сегодняшний день на порядка $300 млн, то есть представляете какого роста можно достичь? Мы можем три-четыре кондитерские фабрики построить и создать минимум 10 тысяч рабочих мест. Есть возможности, но нужно дать толчок», - сообщил спикер.

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В свою очередь, председатель правления – президент АО «Баян Сулу» Тимур Садыков сообщил, что объем экспорт у компании по итогам первых пяти месяцев составляет более 35%.

«Основным экспортером является Российская Федерация (90% изделий уходит туда – «Къ»). Немаловажным аспектом является сам имидж нашей пищевой продукции, в частности, кондитерской продукции. Казахстанская кондитерская продукция экологичная, изготавливается из органичного сырья и качественная, плюс доступная цена», - отметил он.

Между тем, в компании планируют по мере реализации планов развития, довести долю экспорта в ближайшее 2-3 года до 40%.

«Наша задача - увеличить долю продаж в Казахстане, уменьшить долю импорта и, соответственно, увеличить долю экспорта», - резюмировал Тимур Садыков.

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