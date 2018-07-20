Google угрожает сделать операционную систему Android платной

Google может сделать платной ОС Android, если Евросоюз вынудит компанию заплатить штраф в 4,3 млрд евро ($5 млрд), заявил исполнительный директор компании Сундар Пичай.

«Бесплатное распространение платформы Android и набора приложений Google не только эффективно для производителей телефонов и операторов - это огромная выгода для разработчиков и потребителей. Если производители телефонов и операторы мобильной связи не могут включать наши приложения на свой широкий спектр устройств, это нарушит баланс экосистемы Android. До сих пор бизнес-модель Android означала, что нам не приходилось брать плату с производителей телефонов за нашу технологию или зависеть от жестко контролируемой модели распределения», - написал Пичай.

Он отметил, что сейчас ОС Android предоставляется бесплатно для таких компаний, как Samsung, HTC, Sony, Xiaomi, Meizu, Huawei и Lenovo. Делать это удается благодаря тому, что на Android предустановлены сервисы и приложения Google, в частности браузер Chrome и поисковая система Google.

Однако Еврокомиссия оштрафовала Google именно за такую предустановку. Неважно, в каких целях она была сделана: навязывание сервисов Google было очевидно. Штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем должен составить 4,3 млрд евро или $5 млрд.

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Кроме того, Еврокомиссия предписала Google освободить вендоров, желающих получить лицензию на Google Play, от обязательной предустановки сервисов и приложений Google на смартфоны под управлением Android. На Android работают около 80% выпущенных в мире мобильных устройств.

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