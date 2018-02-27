Готов ли казахстанский рынок к цифровой революции?

Пока вопросы цифровизации оказываются в центре дискуссий региональных конференций и Всемирного экономического форума, компании, работающие в самых разных сферах бизнеса, не первый год внедряют цифровые технологии и процессы в практику, учатся развиваться в постоянно меняющихся условиях и извлекают уроки для себя и своих клиентов. Об этом говорили участники состоявшегося в Алматы круглого стола, организованного компанией «Кселл».

По мнению партнера компании A.T. Kearney Зорена Грабовски, четвертая индустриальная революция (4IR) предполагает переход в глобальном масштабе к абсолютно новой экосистеме, которая строится на инфраструктуре быстро развивающихся цифровых технологий. 4IR влияет на экономику и на все отрасли промышленности, и компаниям требуются новые бизнес-модели, чтобы справиться с этими изменениями и извлечь выгоду из цепочки создания стоимости. «Прорывные изменения в самой системе производства потребуют от предприятий создания новых возможностей и выстраивания новой стратегии. Поэтому правительствам, а также крупному бизнесу необходимо стимулировать внедрение технологий и новую растущую производственную систему», – прокомментировал эксперт.

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В ближайшие годы центральной темой, которая окажет влияние практически на все отрасли, станет искусственный интеллект, и это скажется на расстановке сил на мировом рынке труда. Говоря об искусственном интеллекте, большинство имеет в виду процесс автоматизации, но на самом деле эта тема имеет и более широкий контекст. Уже сегодня, отмечает эксперт, мы можем наблюдать проявления искусственного интеллекта в различных приложениях. И хотя это не означает, что компьютеры могут самостоятельно думать и принимать решения, в работе бэк-офисов элементы данной технологии уже используются достаточно активно (в качестве одного из примеров можно привести колл-центры), а в течение ближайших пяти лет доля автоматизированных решений возрастет до 30–40% в зависимости от сектора. «Пять лет – относительно небольшой срок, поэтому уже сегодня мы должны думать о том, какие профессии не будут востребованы на рынке труда, а также о квалификациях и навыках, которыми должны обладать сотрудники, работающие с технологиями», – утверждает Зорен Грабовски.

И это далеко не единственный вызов, который цифровая трансформация ставит перед современным обществом. Государству и бизнесу необходимо понять, соответствует ли уровень развития цифровой инфраструктуры требованиям, предъявляемым к развитию цифровых технологий; насколько выгодным внедрение таких технологий окажется с точки зрения экономики; наконец, готов ли сам рынок к тому, чтобы применять эти технологии в повседневной жизни. «Сегодня мы не просто изучаем технологии, но думаем, можно ли перевести их в производственную плоскость? Практика показывает, что, внедряя правильные решения, каждая отдельно взятая компания может выдвинуться на более высокие позиции, и это идет на пользу экономике в целом», – считает зарубежный эксперт.

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Важный момент, который компаниям следует учитывать в процессе внедрения цифровых решений, связан со стоимостью последних, уверен вице-президент по IT&eBusiness компании Air Astana Чаминдра Ленава. Цена внедрения, если речь не идет об исключительных случаях, не должна быть слишком высокой, а в идеале инвестиции в современные цифровые решения следует использовать в качестве одного из инструментов экономии бюджета компании. В Air Astana, отметил г-н Ленава, к настоящему моменту оцифровано более 20 услуг, доступных как пассажирам, так и персоналу, занятому на разных участках, и внедрение этих продуктов обеспечило экономию порядка $6 млн – главным образом за счет того, что удалось наладить разработку программ силами специалистов компании.«Стратегическая ценность Казахстана – это его местоположение, и поэтому есть смысл разрабатывать логистическую инфраструктуру. Цифровизация логистики – насущная необходимость, и заняться этим, по большому счету, нужно было еще вчера. Как только будут внедрены цифровые решения в логистическом секторе, подтянутся клиенты из других отраслей», – считает эксперт.

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Впрочем, по мнению доктора Грабовски, казахстанский бизнес уже довольно активно внедряет цифровые решения в свои процессы. Наиболее быстрыми темпами процесс автоматизации проходит в телекоммуникационной индустрии и банковском секторе, хотя, признает директор по развитию бизнес-рынка компании «Кселл» Вадим Лю, нельзя сказать, что рынок ментально готов принять все эти технологии. «Есть большой вопрос, насколько на самом деле существует потребность в больших данных или, например, Интернете вещей. Но это не значит, что мы должны остановиться в своем развитии и ждать, когда рынок окажется готов принять ту или иную технологию. Мы как телеком-оператор и сервис-провайдер видим свою задачу в том, чтобы обучить IT-индустрию. Сегодня мы делаем акцент на Интернет вещей, мы ищем в различных отраслях кейсы, под которые можно развернуть технологии IoT, и, в принципе, сфер их применения много – машиностроение или, например, нефтедобывающий сектор. Применение таких технологий может способствовать сокращению расходов и росту продаж, хотя не всегда все идет гладко. Есть продукты, которые на старте разработки могут показаться перспективными, а потом не оправдывают ожиданий и умирают», – прокомментировал представитель «Кселл».

По словам Вадима Лю, для бизнес-клиентов «Кселл» сегодня в первую очередь ИКТ-партнер, эксперт в коммуникациях и IT, готовый предоставить точные и эффективные решения, и в этом тоже проявляется смещение акцентов в сторону digital. По итогам IV квартала прошлого года в портфеле бизнес-продуктов компании доля IT и digital бизнес-решений достигла 57%, и в этом году развитие цифровых услуг остается приоритетом для компании. В ближайшее время состоится запуск платформы для управления sim-картами, которая позволит экономить время и деньги провайдерам услуг М2М.

По мнению CEO Kaspi Bank Михаила Ломтадзе, для любой компании приоритетом является производство простого в использовании и максимально прозрачного продукта, который нравится клиенту и упрощает его жизнь. Поэтому, на взгляд эксперта, более правильно говорить не о технологиях как таковых, а о конечном продукте, в котором эти технологии находят практическое воплощение. Для банков сегодня одним из самых востребованных и быстрорастущих направлений являются онлайн-платежи; по итогам прошлого года число онлайн-платежей в экосистеме Kaspi достигло 50 млн, и как считает г-н Ломтадзе, этот показатель позволяет сделать вывод об успешной работе команды IT-специалистов.

Опыт отдельных компаний показывает, что при грамотном подходе новые идеи могут вполне удачно прижиться на казахстанской почве. Усилия, предпринимаемые компаниями-лидерами, должны послужить катализатором процесса, но цифровая трансформация в любом случае будет долгим и сложным процессом, итог которого во многом зависит от реальной работы, проделанной на уровне руководства компании.