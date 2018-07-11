Гражданская авиация Казахстана продолжает рост

За 5 месяцев 2018 года количество перевезенных пассажиров гражданской авиацией составило 3 млн человек, что на 12% больше показателя аналогичного периода 2017 года (2,5 млн), сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

Кроме этого, аэропортами Республики Казахстан за 6 месяцев текущего года обслужено 6,5 млн человек, что также на 12% больше показателя прошлого года.

В комитете отмечают, что прошлый год в отрасли гражданской авиации Казахстана был рекордным по показателям роста перевезенных пассажиров в 7,4 млн человек, с увеличением в 23% по сравнению с предыдущим годом.

Также наблюдается высокий рост по количеству перевезенных транзитных пассажиров казахстанскими авиакомпаниями. В первом полугодии 2018 года рост в этом сегменте составил 30% (400 тыс. человек) по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.