Химчистки и прачечные теряют клиентов

По итогам мая услуги прачечных (стирка прямого белья) подорожали на 5,2% за год, до 511 тг за килограмм белья. Услуги химчисток поднялись в цене на 2,6% в среднем по РК - так, за чистку мужского костюма казахстанцы платят уже 2,7 тыс. тг.

В целом услуги по чистке, ремонту и пошиву одежды подорожали на 3,9% год-к-году.

Несмотря на не слишком агрессивный рост цен, химчистки и прачечные становятся все менее востребованными: объемы услуг в сфере стирки и обработки белья сократились год-к-году на 7,3%, до 1,48 млрд тг по итогам I квартала текущего года, услуги по химической чистке и окрашиванию ушли в минус сразу на 14,3%, до всего 270,4 млн тг.

За счет населения было оказано сразу на 41,1% меньше услуг стирки белья, и на 52,3% - химчистки, чем годом ранее.