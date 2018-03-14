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IDC: Мировые расходы на мобильные технологии превысят $1,6 трлн в 2018 году

14.03.2018 10:25   817   0

Мировые расходы на мобильные технологии вырастут на 3,2% в 2018 году и составят более $1,6 трлн. При этом, динамика сохранится вплоть до 2021 года, когда объем рынка превысит $1,7 трлн, говорится в прогнозе исследовательской компании IDC.

Как ожидают аналитики, на позитивную динамику рынка будет влиять растущий интерес потребителей к технологиям на базе дополненной реальности, искусственного интеллекта, а также скорое появление сетей 5G. Немаловажным будет и интерес корпоративного сектора. Эксперты считают, что он станет главным фактором роста затрат на мобильность.

По оценкам IDC, в 2021 году выручка от мобильных сервисов превысит $1 трлн. Доминирующим сегментом будут услуги мобильной связи: на них уйдет 90% всех расходов в данной категории. Затраты на покупку мобильных устройств достигнут $675 млрд, а крупнейшей статьей расходов станут смартфоны, которые заберут порядка 75% всей суммы.

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Также в прогнозе говорится, что пользователи будут отказываться планшетов в пользу ноутбуков. Специалисты ожидают небольшого роста инвестиций в покупку ноутбуков (показатель CAGR 1,5%) и сокращения затрат на планшеты (CAGR -1,9%). Хотя затраты на программное обеспечение будут меньшими, чем на мобильные сервисы и устройства, в этой категории ожидаются самые высокие темпы роста - в среднем на 14,7% в период с 2016 по 2021 годы.

Объем оказанных услуг в области высшего образования за 2017 год составил 276,3 млрд тг

Наибольшие расходы прогнозируются в сегменте мобильных приложений для предприятий - в 2021 году на них потратит $7,1 млрд, а быстрее всего, в среднем на 19,5%, будут увеличиваться расходы на инструменты разработки корпоративных приложений. Свыше 70% общемировых расходов на мобильные технологии, или же не менее $1 трлн в год, сформируют потребители. Основная часть средств будет уходить на услуги мобильной связи и покупку смартфонов.

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Также прогноз IDC предусматривает, что начиная с 2019 года потребительские расходы существенно замедлятся, в связи с чем темпы роста в рассматриваемый период будут в пределах 1,6%.

В прогнозе говорится, что индустрия профессиональных услуг понесет большие расходы, чем банки, дискретное производство и розница. Среди отраслей крупнейшие расходы в 2018 году (около $45 млрд) понесут компании, работающие в сфере профессиональных услуг. Следом разместятся банки ($43 млрд), дискретное производство ($38 млрд) и розница ($32 млрд).

Больше всех стран тратить на мобильные технологии, по ожиданиям аналитиков, будут США и Китай: каждая из этих стран израсходует на мобильные устройства, ПО и сервисы около 20% от общемирового показателя. Существенный вклад в мобильные технологии ожидается со стороны Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая Японию). По темпам роста впереди других государств будут Филиппины (CAGR 8,1%), Индия (CAGR 7,4%) и Перу (CAGR 7,1%).

Рафаэль Абыханов, «Казахтелеком»: «В наших продуктах для корпоративного бизнеса реализованы все мировые тренды»

Справка:

CAGR (Compound Annual Growth Rate) - cовокупный среднегодовой темп роста. Формула CAGR рассчитывается путем вычисления N-ого корня совокупного процентного темпа роста, где N - число лет в рассматриваемом периоде.

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  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    63

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    126

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    31

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    55

Цифра дня
263
тысячи тенге
составляет стоимость альтернативной службы в армии Республики Казахстан
Цитата дня
Запомните мои слова, ИИ (искусственный интеллект) гораздо опаснее ядерных ракет. Так почему он до сих пор не подлежит регулированию?
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