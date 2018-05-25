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Импортерам мяса предлагают проверять его качество за свой счет в Казахстане

25.05.2018 13:58   635   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко в пятницу предложил найти законодательные решения по проверке на качество всего объема импортируемого Казахстаном мяса и мясных продуктов.

В ходе круглого стола на площадке национальной палаты «Атамекен» 25 мая, где рассматривались проблемы качества мяса птицы, завозимого из-за рубежа, Максим Божко обратил внимание его участников на то, что проверка качества импортной продукции производится исключительно при выборочных контрольных закупках со стороны структур министерства здравоохранения республики.

«При импорте данная продукция нашими органами не проверяется, она проверяется только тогда, когда происходят контрольные закупки, а это происходит непостоянно и не везде: невозможно в каждом городе и населенном пункте делать эту работу по многим причинам. Во-первых, это делается за счет бюджетных средств, то есть государство должно тратить деньги на то, чтобы импортная продукция проверялась. Хотя в нашем понимании, если импортер завозит продукцию, то он должен предоставить ее на анализ за свой счет», - заметил Божко.

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По его мнению, минздрав в силу ограниченности как финансовых, так и людских ресурсов, не в состоянии охватить контрольными закупками весь объем завозимого из-за рубежа мяса птицы, поэтому он предложил найти законодательное разрешение данной проблемы. 

«Возможно, мы будем инициировать какие-то изменения в законодательство для того, чтобы продукция, которая заходит из-за границы в Казахстан, подвергалась жесткому контролю и проверкам на постоянной основе», – заявил глава отраслевой ассоциации.

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При этом он подчеркнул, что претензии по качеству и соответствию санитарным нормам предъявляются в подавляющем большинстве случаев именно к импортной продукции, поскольку казахстанские производители контролируются еще на стадии производства достаточно жестко.

«На самом деле, у нас очень много проверок: есть внутренние проверки на самих предприятиях согласно законодательству,  есть ежемесячные проверки ветеринарного надзора, есть квартальные проверки, когда мы добровольно сдаем продукцию в Комитет охраны здоровья. Все производители Казахстана постоянно проходят мониторинг и проверки продукции. Поэтому мы можем гарантировать, что наша продукция безопасна», - заключил Божко.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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Чхве Сон Хи
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