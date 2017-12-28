IT-рынок: итоги года и основные тренды 2018

Что ждет казахстанский IT-рынок в 2018 году и чем запомнился игрокам рынка 2017 год? Эксперты отрасли дали оценку уходящему году и поделились прогнозами на 2018 год.

Нурлан Исин, президент Казахстанской ассоциации IT компаний: «Попытки получить объемы работ у квазигосударственного сектора, после длительных дебатов с ФНБ «Самрук Казына» пока ни к чему не привели. Квазигосударственный сектор в лице этого Фонда продолжает считать, что вопросы развития IT- отрасли к ним не относятся, мотивируя тем, что у них частная форма собственности, и они предпочитают, через большие заказы, развивать иностранные предприятия, например, немецкую компанию, стабильно показывающую свою убыточность в последние годы»

2017 год, по мнению г-на Исина, стал вторым годом после сокращения государственных инвестиций на информационные технологии и взятого ориентира на разработку и внедрение сервисной модели информатизации в государственных органах.

Как считает Нурлан Исин, все это в совокупности привело к значительному сокращению численности в отечественных IT-компаниях.

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«2017 год был также годом больших ожиданий. Глава государства в своем Послании от 31 января 2017 года основной упор сделал на цифровизацию страны и обеспечение кибербезопасности. С нашей точки зрения - это также посыл на развитие IT-отрасли. Это послание заставило весь чиновничий аппарат, да и не только, пересмотреть свои взгляды на роль информационных технологий и IT- отрасли страны, и многие барьеры стали постепенно сниматься», - отмечает Нурлан Исин.

Как замечает эксперт, весь год прошел в дискуссиях и в подготовке Госпрограммы «Цифровой Казахстан».

«Частично сменились на ключевых постах ряд руководителей, что весьма положительно. Особо надо отметить назначение Заместителем Премьера-Министра РК - IT-шника. Думаю, это абсолютно правильное решение и не только для переходного этапа, и в первую очередь это позволит ускорить решение многих бюрократических барьеров», - отмечает Исин.

Также по мнению эксперта, активизировался аппарат Президента, который активно стал готовить записки в адрес Главы государства по весьма актуальным направлениям, связанным с информационными технологиями.

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«Происходят изменения и в институтах поддержки инноваций. Особенно активизировался Фонд науки при МОН РК с приходом туда нового руководителя. В Национальном агентстве по технологическому развитию при Министерстве по инвестициям и развитию РК, вроде тоже зреют перемены. В определенных кругах появилась инициатива объединить эти институты, однако приведет ли это к положительным результатам именно по этой причине, то здесь однозначного ответа нет. Создание Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) и активизация работ по кибербезопасности также должно положительно сказаться на развитии IT- отрасли», - считает Нурлан.

«Подготовлена в 2017 году новая редакция Налогового кодекса РК- весьма положительная. Согласно этой редакции проекта Кодекса, налоговые органы отходят от участия в регулировании приоритетных видов деятельности в сфере информационных технологий, связанных с СЭЗ «ПИТ», и все эти вопросы отдаются на откуп Министерству по инвестициям и развитию РК. Будем надеяться, что это приведет к положительным результатам», - добавляет эксперт.

Все эти изменения, по его мнению, в конечном итоге должны положительно сказаться на развитии IT -отрасли. Однако основная работа еще впереди.

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«Необходима подготовка и пересмотр подзаконных актов, связанных с государственной поддержкой развития IT- отрасли, в том числе для полноценного участия отечественных IT-компаний в реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан»», - считает Нурлан Исин.

Нурлан Исин уверен, что следующий 2018 год будет напряженным для казахстанских IT-компаний.

«Думаю, что наша страна, как и весь мир, в новом году определятся со своим отношением к роли криптовалют и технологии блокчейна. К этому вопросу имеет отношение и заявка поданная в 2017 году нашим видным математиком – прикладником, работающим в сфере информационных технологий о решении им двух математических проблем тысячелетия (гипотезы Римана и проблемы Навье-Стокса). Если все подтвердится, то это может внести свою лепту как на роль криптовалют, так и на развитие блокчейна в мире. Мы надеемся на государственную поддержку в реализации этих подходов для развития и использования криптовалют», - добавляет Нурлан Исин.

По его мнению, у Казахстана появилась возможность благодаря этим подходам занять лидирующие позиции в этом направлении. Кроме того, решения вышеназванных проблем дают возможность качественного моделирования финансовых рынков и также могут дать возможность нашей стране занять достойное положение и существенное использование потенциала МФЦА для развития нашей страны.

«Глава государства обратил внимание на «отсутствие» отдачи от АКФ «ПИТ» в сравнении со стартапами Назарбаевского университета, что, безусловно, объективно. Однако роль СЭЗ «ПИТ», несмотря на его проблемы, это не только стартапы, но и работа действующих IT- компаний в приоритетных областях деятельности. Надеемся, что в этом вопросе будет принято правильное решение. Для развития IT-отрасли настоятельно необходим Фонд развития IT-отрасли, которым должен управлять уполномоченный государственный орган в сфере информационных технологий ответственный за развитие IT- отрасли», - считает Исин.

Эксперт также уверен, что реализация госпрограммы «Цифровой Казахстан» не пройдет мимо отечественных IT- компаний и будет способствовать, через заказы, развитию IT- отрасли и соответственно кибербезопасности страны.

Нурлан САДЫКОВ, глава представительства Dell EMC в Казахстане и Центральной Азии наоборот уверен, что рынок восстанавливается: «Я бы обозначил 2017 год для нашей отрасли IТ-термином «recovery». Рынок восстанавливается и, во многом, благодаря отложенному спросу из-за экономической ситуации в течение 2015 и 2016 годов. В тот период компании боялись инвестировать в IТ и откладывали свои проекты. Но, в этом году как бизнес, так и государство постепенно начали запускать свои временно приостановленные проекты»

Сегодня, по его мнению, все больше руководителей осознают, что IТ становятся основной движущей силой, драйвером роста бизнеса.

«Соответственно, мы видим, что наши заказчики стали более активно инвестировать в модернизацию своейIТ инфраструктуры и, в целом, цифровую трансформацию бизнеса. Так, говоря о наших результатах (компании Dell EMC), мы наблюдаем значительный рост в секторах систем хранения данных (СХД), серверах и коммерческих ПК», - отмечает Нурлан Садыков.

Нурлан Садыков также согласен с предыдущим экспертом по поводу влияния госпрограммы «Цифровой Казахстан» на IT – рынок РК.

«Кроме этого, развитию IТ в этом году также способствовала государственная программа «Цифровой Казахстан». С точки зрения IТ программа охватывает практически все отрасли и сферы жизнедеятельности с целью создать благоприятные условия для развития бизнеса и сделать жизнь казахстанцев комфортнее и качественнее. Программа рассчитана до 2020 года и поэтому останется драйвером индустрии ближайшие несколько лет», - отмечает он.

Отметим, что частью программы «Цифровой Казахстан» является проект Smart City, который в данный момент реализовывается в Алматы, Астане и Шымкенте. Это проект умных городов, направленный на оптимизацию работы городских служб, обеспечение качественных услуг для населения и бизнеса, организацию слаженной и четкой работы инфраструктуры, а также обеспечение городской безопасности. Он позволит использовать международный опыт и внедрить новые технологии, которые значительно сэкономят государственные средства.

Что касается прогнозов на следующий 2018 год, то Нурлан Садыков отметил: «Мы ожидаем еще больший рост в новом году. Как я и говорил ранее, основным драйвером как для всей индустрии, так и для Dell EMC останется программа «Цифровой Казахстан - 2020» и проекты «умных городов». В рамках этих двух проектов я думаю, что, начиная с 2018 года, мы будем продвигаться гигантскими шагами в направлении аналитики и правильного использования больших данных (Big Data), получаемых в режиме реального времени в городах, организациях, домах и транспортных средствах, оснащенных датчиками и технологиями Интернета вещей (IoT). Сегодня мы говорим об Интернете всего - каждый подключенный к сети объект станет «умным» объектом, что приведет к улучшению качества нашей жизни»

Дмитрий Береснев, директор по кибербезопасности, управлению программными активами и контролю лицензионного соответствия Microsoft СНГ выделил 3 тренда IT отрасли РК в уходящем 2017 году: «Качественный рост, глобальные угрозы кибербезопасности, вызовы конкурентоспособности страны»

С точки зрения проникновения IТ, широкополосного доступа, начала проектов цифровой трансформации, по мнению эксперта, Казахстан выглядит одной из передовых стран региона – есть не только понимание важности индустриальной революции 4.0, но и реальные воплощения ее на территории страны в конкретных проектах.

«К примеру, задачи машинного обучения, big data, блокчейн-систем и перехода в облако обсуждаются и решаются не только в бизнесе, но и на уровне государственных органов. Это отрадно: видно, что возможности, предоставляемые современным миром и технологиями, находят своих пользователей и востребованы», - отмечает эксперт.

Как считает Дмитрий, к проектам с современными задачами (Machine Learning, Big Data, Cloud Infrastructure, Blockchain) необходимо добавить стратегическое видение того, какие именно бизнес-модели и показатели бизнеса нужно изменить, какие новые продукты и услуги создавать.

«Эта часть вопросов цифровой трансформации является самой сложной, так как лежит в плоскости стратегического управления организациями и изменениями и не связана напрямую с IТ. Но, одновременно, здесь кроются самые большие возможности и «узкие места» цифровой трансформации бизнеса, государства и общества, и у Microsoft в этой сфере накоплен богатый опыт», - выделяет спикер.

Также, по его мнению, в 2017 году страны СНГ, в том числе и Казахстан, испытали на себе угрозы мировой киберпреступности. В декабре в рамках проекта с МВД, ФБР, Интерполом и ESET по прекращению деятельности ботнета Andromeda (Gamarue) были проведены задержания подозреваемых в Беларуси. Ботнет Andromeda заражал более миллиона машин ежемесячно и являлся средством доставки 80 других зловредов (в том числе печально известногоWannaCrypt).

«Это подтверждает теорию о том, что русскоговорящее хакерское сообщество очень сильно и испытывает свое кибероружие зачастую на территории СНГ. Также, несколько крупных взломов с утечками данных и хищением денег были совершены с применением всех самых современных приемов кибератак, подчеркнув важность современных систем защиты, использования подлинного, лицензионного ПО и резервных копий. Несколько ведущих финансовых учреждений стали жертвами различных атак (от сравнительно простых шифровальщиков, DDoS и дефейсинга до сложных APT с долговременным нахождением в инфраструктуре). Обогатился и арсенал киберпреступников РК – от простых атак «в лоб» злоумышленники перешли к заражению Android-устройств, POS-терминалов и применению шифровальщиков как прикрытия основной операции», - отмечает Дмитрий Береснев.

По словам эксперта, 2017 год еще острее поставил вопросы конкурентоспособности и развития конкурентных преимуществ страны: несмотря на работу правоохранителей, уровень защиты интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом все еще внушает серьезные опасения. При уровне пиратства в 73%, IТ-индустрия и государство теряют десятки миллионов долларов, а пользователи, бизнес и стратегические объекты остаются незащищенными от киберугроз и подделок. Самая распространенная пиратская версия Windows имеет более 60 встроенных злоумышленниками уязвимостей, а большинство ведущих казахских стартапов, не имея возможности защищать свою интеллектуальную собственность на территории страны, регистрируют и монетизируют ее за пределами Казахстана.

Эксперт уверен, что 2018 год с высокой долей уверенности можно назвать годом развития и ускорения трендов и перемен, описанных выше – цифровая трансформация организаций и государств будет только ускоряться, захватывая уже не только традиционно «оцифрованные» области деятельности, но и позволяя создавать принципиально новые продукты и бизнес-модели, разрушающие старые.

«Кибератаки уже сейчас растут в сложности и наглости, поэтому страна, которая сможет сделать кибермир своей сильной, а не уязвимой, стороной, получит огромные преимущества. Прорыв в области поддержки IТ-рынка и защиты интеллектуальной собственности Казахстану еще предстоит совершить. Это можно сделать по примеру соседей (Россия, Беларусь) или использовав мировой опыт (Бразилия, Япония, Европа, США), рецептов здесь множество. Ясно одно – в стране, которая защищает новые идеи и технологии, они будут появляться», - заключает эксперт.

Андрей Желтиков, директор по работе с государственными органами ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан» считает, что для IT-отрасли в Казахстане 2017 год был непростым.

«Это был своеобразный период восстановления после упадка, на что повлияла мировая и казахстанская экономика, последней из которых с 2015 года были присущи периоды девальвационных встрясок, негативно отразившиеся на всех областях экономики в целом, и на ICТ-сфере в частности. Но если сравнить его c прошлым 2016-м годом, то мы отмечаем подъем, связанный с восстановлением общей экономической картины», - отмечает эксперт.

Что касается прогнозов на 2018 год, то Андрей Желтиков предполагает, что IT-мир будет развиваться по ключевым трендам и произойдет еще более тесное взаимодействие человека и машины.

«Сегодня активно развивается искусственный интеллект, потому полагаем, что это направление будет одним из наиболее перспективных. Сегодня он уже внедрен в смартфоны, а в 2018-м произойдут новые открытия. Также считаем, что на пике развития будут «умные» технологии, позволяющие автоматизировать операционные процессы и тем самым упростить человеческую жизнь; Интернет вещей, который «дойдет» до новых сфер человеческой деятельности, таких как сельское хозяйство», - считает он.

По мнению, эксперта, отрасль ICТ в Казахстане войдет в фазу активного развития в новом году. Также появятся результаты от активизации государственной программы «Цифровой Казахстан».

«Если говорить о развитии компании Huawei в будущем году, то бизнес будет развиваться по основным направлениям работы компании: по корпоративному направлению в планах продолжить реализацию проекта широкополосного доступа в интернет в городе и сельской местности, где применяются самые передовые технологии для создания современной и надежной инфраструктуры для повсеместной цифровизации общества, государственных органов и всех отраслей экономики. Также мы планируем участвовать в таких проектах как Электронное здравоохранение и образование, создание центров обработки данных, Умный город, Безопасный город, Умный транспорт», - отмечает эксперт.