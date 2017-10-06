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Изменения на страховом рынке страны: расширение классов и внедрение онлайн-страхования

06.10.2017 13:30   300   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Страховой рынок расширил классы страхования и снизил темпы роста, об этом в рамках встречи «Будущее страхового рынка РК: онлайн vs офлайн» поделилось руководство страховой компании «Коммеск-Өмір». Кроме этого в следующем году, возможно, будут пересмотрены тарифы и начнет полноценно работать онлайн-страхование.

Об изменениях на страховом рынке рассказал председатель правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Олег Ханин. Так, в Казахстане вводятся два новых класса страхования: это страхование космических объектов и страхование ГПО владельцев космических объектов. Г-н Ханин пояснил, что раньше эти риски страховались в части авиационного страхования, но со временем сформировались в отдельную отрасль. Необходимость создания возникла в связи со случаями падения спутников связи, неудачных стартов и т. д. При этом страховым компаниям будет необходимо получать отдельную лицензию для страхования новых классов.

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Он напомнил, что с 1 июля успешно состоялась передача Единой страховой базы данных (ЕСБД) от Актуарного статистического бюро в АО «Государственное кредитное бюро» (ГКБ), несмотря на ожидаемые риски. «Мы все переживали, как этот процесс пройдет, потому что была угроза остановки рынка вообще по выписке полисов ГПО ВТС», – пояснил спикер.

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Г-н Ханин также отметил несколько примечательных изменений, которые будут внесены в законодательство по вопросам страхования. Среди них введение понятия «страховой интерес» и уточнение понятия «страховой случай», что должно простимулировать страховые компании не заключать сомнительные сделки.

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Кроме этого в договорах страхования будут раскрываться данные страховых агентов. Таким образом, клиент будет уведомлен о том, что при заключении договора оказывается агентская помощь.

«Некоторые страховые компании пользовались тем, что фиктивные страховые агенты не помогали на самом деле при заключении договора, но получали вознаграждение», -пояснил спикер. Появится запрет на страхование сделок по лотереям, пари, участию в играх и т. д. Положительная новость для работодателей и работников в части добровольного медицинского страхования. По словам г-на Ханина, в Налоговый кодекс планируется внести изменения, согласно которым у физических лиц не будут облагаться страховые премии, за которые работодатель заплатил страховой компании по добровольному медицинскому страхованию. В настоящее время этот вид облагается 10% ИПН. «Это не есть доход физического лица, это просто плата за страхование», – пояснил г-н Ханин.

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Что касается показателей премий страхового рынка, то за 8 месяцев текущего года отмечен незначительный рост в 6,4%. «Это удивительная цифра, потому что страховой рынок рос всегда хорошо», – посетовал спикер. Однако в целом рынок показывает стабильную динамику к прошлому году. Он отметил, что рост ГПО ВТС составил лишь 0,5%. По словам спикера, такого низкого показателя класс не показывал никогда. Страховые выплаты в совокупности по страховому рынку составили 58,6 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снижение составило 7,9%.

«Выплаты по страховому рынку упали в основном за счет имущественного страхования, потому что в прошлом году рынок выплатил на 30% больше, чем в этом», – отметил он. Из положительных моментов по показателям страхового рынка, которые назвал спикер, рост среднего размера страховой выплаты ГПО ВТС с 333 729 до 338 023 тенге, по автокаско – с 426 042 до 483 136 тенге. 

Первый заместитель председателя правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Владимир Акентьев отметил, что болевой точкой рынка сейчас является пересмотр тарифов, который не означает их обязательного повышения. «Необходимость назрела уже давно, последний раз тарифы мы принимали в 2007 году, проводились приблизительные актуарные расчеты, потому что не было статистики», – пояснил спикер.

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Текущие тарифы, по мнению спикера, перестали быть справедливыми, поскольку за 10 лет обновился автомобильный парк и выросла ответственность страховых компаний.

Самая низкая стоимость полисов на сегодняшний день в Жамбылской и Шымкентской областях, в Алматы коэффициент в 3 раза выше. Тем не менее автомобили из областей, находящиеся в Алматы, продолжают платить более низкую стоимость. Таким образом, одна группа автовладельцев платит за другую группу автовладельцев, которая отличается большей аварийностью.

Спикер назвал некоторые обсуждаемые предложения для установки тарифа. Это просчет убыточности и ее распределение по всему рынку независимо от города либо учет количества нарушений правил движения при установлении коэффициента «бонус-малус». Он добавил, что к детальным обсуждениям компании приступят после просчета рынка актуариями, ожидается что вопрос будет рассматриваться уже в следующем году.

Также предполагается, что в 2018 году появится новая разновидность отрасли – онлайн-страхование. В настоящее время продажи через интернет-сайты страховщиков составляют порядка 3–5% от общего объема страховых премий. Однако даже при онлайн-покупке клиент получает бумажную форму договора, поэтому полноценным процесс покупки полиса онлайн назвать нельзя.

«Для страховщиков онлайн-страхование – это хорошая возможность для дальнейшего развития своих информационных систем и перехода достаточно консервативной отрасли на новый технологический уровень», – заключили в компании.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    18

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    41

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    80

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    177

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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