Как часто на полках магазинов РК оказываются некачественные товары?

Российская Федерация активно борется с ввозом некачественной продукции из соседних республик. «Къ» решил выяснить, насколько часто наши службы вылавливают «неликвид».

Что вылавливают соседи?

17 июня Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля продукции казахстанского предприятия ТОО «J.F.M. company» – это связано с обнаружением бензапирена в консервах шпрот, вырабатываемых на этом предприятии. Опасное вещество было обнаружено подведомственными Россельхознадзору лабораториями.

Ранее ведомство ввело запрет на поставку молочной продукции с трех казахстанских предприятий. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору подозревает Казахстан в реэкспорте белорусского сухого молока, к качеству которого у службы много претензий. Немного ранее Россельхознадзором при проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что казахстанская продукция, в том числе 44 тонны репчатого лука, 40 тонн абрикосов и 14 тонн огурцов, перевозились с частичным отсутствием маркировок на грузах. Да и 225 кг казахстанского сладкого перца оказалось без фитосанитарного сертификата.

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«В 2017 году в адрес МСХ РК поступило 139 нотификаций о выявленных нарушениях при импорте подкарантинной продукции из Казахстана. В свою очередь МСХ РК направил 309 официальных нотификаций в страны-экспортеры по выявленным нарушениям фитосанитарных требований. В текущем году нотификаций от стран-импортеров не поступало. Вместе с тем, МСХ РК направило 30 нотификаций», – отметили на официальный запрос издания в Министерстве сельского хозяйства РК.

А что у нас?

Как заявили в МСХ РК, для обеспечения благополучной фитосанитарной обстановки в стране карантинной службой Казахстана ведется постоянная работа по предотвращению заноса и распространения карантинных объектов. В настоящее время на территории Казахстана ограниченно распространены 14 видов карантинных объектов, в то время как в приграничных странах СНГ их 20–30, в Китае – более 100, а в дальнем зарубежье – более 400.

«По результатам проводимой работы государственными инспекторами по карантину растений в 2017 году было досмотрено порядка 1,8 млн тонн импортной подкарантинной продукции, выдано свыше 143,3 тыс. актов досмотра. Выявлено более 800 нарушений законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений при ввозе на территорию республики импортной подкарантинной продукции из 22 стран», – отметили в ведомстве.

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За прошлый год выявленная зараженная подкарантинная продукция в количестве 6,55 тыс. тонн, 1,4 куб. м, 22,6 тыс. штук возвращена на территорию стран-экспортеров. Уничтожено более 12,1 тонн, 5,33 тыс. штук зараженной продукции, наложено 1 618 штрафов на сумму более 86 млн тенге.

«В целом, благодаря проводимой работе, фитосанитарная ситуация в республике поддерживается на надлежащем уровне. Вместе с тем, отдельные отечественные перевозчики растениеводческой продукции, пользуясь отсутствием фитосанитарного контроля на казахстанско-российском участке административной границы, вывозят подкарантинную продукцию без обращения в территориальные инспекции Министерства сельского хозяйства РК за получением фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинную безопасность экспортной продукции», – отметили в МСХ РК.

В основном, поставщики грешат ввозом карантинных объектов, отсутствием или сопровождением недействительными фитосанитарными сертификатами на продукцию, отсутствием обязательной маркировки на упаковках. По фактам выявленных нарушений направлены 282 официальные нотификации в такие страны, как Россия, КНР, Узбекистан, Иран, Кыргызстан, Азербайджан, Словакия, Эквадор и Нидерланды.

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В этом году нарушения законодательства РК и Евразийского экономического союза при ввозе овощей и фруктов выявлялись в импортной подкарантинной продукции из таких стран, как: Кыргызстан (черешня, яблоки, груши, абрикосы, капуста, морковь, лук), Узбекистан (капуста, клубника, черешня, вишня, зелень, чеснок), Россия (фрукты в ассортименте), Китай (орехи), Пакистан (картофель), Туркменистан (томаты), Афганистан (сухофрукты).

«С начала текущего года за указанные нарушения привлечено к ответственности 671 физическое и юридическое лицо, наложено штрафов на сумму 33,78 млн тенге», – отметили в МСХ РК.

В Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК сообщили, что по результатам мониторинга безопасности продуктов за январь-апрель текущего года ситуация в сравнении с прошлым годом не изменилась. Наибольший процент несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза пищевой и непищевой продукции был выявлен по маркировке, микробиологическим и физико-химическим показателям.

«Наибольший процент несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза приходится на пищевую продукцию. За указанный период исследовано более 18 тыс. проб пищевой продукции, из них несоответствие составило 18,6%. Проверено 118 крупных супермаркетов и магазинов по всей республике. Отобрано 21 419 образцов продукции, из них несоответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза 2 589 (12,1%). В том числе несоответствующая продукция отечественных производителей – 11,7 %, государств – членов ЕАЭС – 19% и других стран – 9,4 %», – отметили в ведомстве.

Отмечается, что выявлены факты обмана потребителей в мясной продукции – в 40 исследованиях и молочной продукции – в 50 исследованиях.

«Выдано предписаний по устранению нарушений – 721, сумма штрафа составила более 10 млн тенге. Возбуждено 235 дел об административных правонарушениях», – отвечают на запрос в КООЗ МЗ РК.

Всего из реализации изъято более 3 тонн продукции и товаров, из них пищевой продукции – более 2 тонн, в том числе птицепродукции – более тонны.